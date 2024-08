Ajax troeft PSV definitief af en deelt driejarig contract uit

Ajax heeft Sean Steur definitief vastgelegd. Het was lange tijd onzeker of het zestienjarige toptalent zou blijven, daar PSV nadrukkelijke interesse in zijn diensten toonde. Steur heeft echter besloten te blijven en tekent een driejarig contract.

Steur speelt al sinds zijn achtste in de jeugdopleiding van Ajax en maakte vorig seizoen zijn debuut in het betaalde voetbal tijdens de wedstrijd tussen Jong Ajax en Jong AZ (1-4). Dit seizoen zal Steur actief zijn in de Onder 19 van de Amsterdammers.

"We zijn heel blij dat Sean zijn eerste contract bij Ajax heeft getekend", vertelt Directeur Voetbal Marijn Beuker. "Hij is een groot talent en de laatste jaren niet voor niets vervroegd doorgeschoven. Sean is een dynamische middenvelder die goed kan dribbelen en altijd de oplossing vooruit zoekt. We hebben veel vertrouwen in een mooie toekomst voor hem bij onze club."

Het leek er even op dat Ajax Steur zou verliezen aan PSV. In juni meldde Ajax Showtime dat hij geen akkoord had bereikt met Ajax en dat hij dicht bij een overstap naar PSV was. Dat nieuws kwam destijds al niet uit de lucht vallen, daar Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad in mei al melding maakte van de interesse uit Noord-Brabant. Een extra factor was dat Roy Steur, de oudere broer van Sean, al bij PSV actief is.

Later in juni wist het Algemeen Dagblad te melden dat Ajax en Steur toch een akkoord hadden bereikt over een eerste profcontract. Steur wilde volgens het AD pas tekenen 'als het sportieve plaatje helemaal klopte'. Ajax heeft hem kunnen overtuigen met het sportieve plan dat hem is voorgeschoteld.

"Ik ben zeer trots", laat Steur in een eerste reactie weten tegenover Ajax TV. "Dit is een zeer mooi moment voor mij en voor mijn familie. Zij zijn zeer trots natuurlijk. Soms een beetje lachen en momenten delen, maar het was natuurlijk een mooi moment. Dat ik met mijn broers en ouders een foto kan maken met dit shirt, is natuurlijk heel mooi."

"Ik heb het veel met mijn voetbal over hoe het gaat, hoe ik wil dat het beter kan. Als het goed is, is het goed. En zo niet, dan hebben we het daar over. Maar natuurlijk praten we daar vaak over. Hij is heel kritisch, maar dat is goed. Hij vertelt me de waarheid, en daar heb ik wat aan."