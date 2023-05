‘Ajax-trainer’ Slot gewaarschuwd voor Feyenoord: ‘Weet hoe moeilijk die club is’

Dinsdag, 16 mei 2023 om 07:35 • Jordi Tomasowa

Bert Konterman heeft niets dan lof voor Arne Slot. De trainer van Feyenoord bezorgde de Stadionclub afgelopen zondag de zestiende landstitel uit de clubgeschiedenis. Volgens Konterman, die zelf tussen 1998 en 2000 bijna honderd duels voor Feyenoord speelde deed Slot dit met dominant spel. Konterman schrok naar eigen zeggen wel toen hij twee jaar geleden hoorde dat Slot voor een dienstverband bij Feyenoord koos.

“Omdat ik weet hoe moeilijk die club is. En ik vind Arne meer een Ajax-trainer, als je kijkt naar zijn filosofie en spelopvatting”, zegt Konterman tegenover De Stentor. “Dus ja, toen dacht ik wel even: jongen, waar begin je aan?” De momenteel clubloze trainer is onder de indruk van de prestaties van Slot. “Toen ik nog bij de KNVB zat, jaren geleden, had ik het er weleens met Kees van Wonderen over. Dat er totaal geen filosofie was bij Feyenoord. Moet je nu eens kijken: vanaf dag één heeft Arne een plan. En dat zie je nu goed terug. Er is veel meer dominantie in het spel van Feyenoord gekomen.”

Konterman moest bij de aanstelling van Slot meteen denken aan Jaap Stam, die in 2019 al na vijf maanden opstapte als trainer van Feyenoord. “Daar heb ik me toen ook zorgen over gemaakt. Bij zijn aanstelling had ik Jaap nog een appje gestuurd. Zo van: kijk uit, weet hoe de hazen lopen. Je moet wel weten hoe zo’n club in elkaar steekt. Heb ik ook tegen Arne gezegd. Probeer de juiste mensen voor jou te winnen. Dat is zo belangrijk.”

Het is nog niet bekend of Slot komend seizoen ook trainer van Feyenoord is. De 44-jarige oefenmeester houdt zijn opties voorlopig open. Volgens Konterman is de keuze om te blijven in De Kuip of na twee seizoenen te vertrekken ‘niet zo moeilijk’. “Hij moet blijven natuurlijk. De Champions League wil je als coach toch een keer meemaken? Man, dat is het hoogste clubniveau. Ik weet wel: het is een grote poppenkast, maar het heeft wel iets magisch en euforisch.”