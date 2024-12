Ajax-trainer Francesco Farioli ziet Jorrel Hato in toekomst op totaal andere positie spelen

Sinds Francesco Farioli de eindverantwoordelijke is in Amsterdam, komt Ajax vrijwel steevast met een driemansmiddenveld met één controleur voor de dag. Aanvoerder Jordan Henderson vult die rol meestal in en ook Branco van den Boomen komt in aanmerking voor minuten als nummer 6, maar wat de Italiaanse oefenmeester betreft kan ook Jorrel Hato in de toekomst daar uit de voeten.

De controleursrol wordt dit seizoen anders ingevuld dan men misschien gewend is van Ajax. De meest teruggetrokken middenvelder sluit uit balbezit veelal aan als vijfde verdediger.

"Deze manier van verdedigen hebben we al ontwikkeld tijdens mijn tijd in Turkije", vertelt Farioli tegen Voetbal International over het strijdplan. "Maar vorig jaar bij Nice hadden we geen nummer 6 met zulke eigenschappen."

"Bij Ajax heeft Branco van den Boomen dat nu een aantal keer gedaan. Hij heeft een andere achtergrond en andere kwaliteiten dan Jordan Henderson. Hij is wel heel intelligent, maar niet supersnel en niet altijd heel comfortabel in de laatste lijn."

De twee genoemde middenvelders zijn niet de enige controleurs in de selectie van Farioli. "Zowel Sivert Mannsverk als Benjamin Tahirovic doet het in mijn ogen vrij goed, maar een speler die dit in de toekomst ook zou kunnen, is Jorrel Hato", oppert de keuzeheer een nieuwe rol voor zijn linksback.

"Ik zie hem een beetje als Pablo Rosario vorig jaar bij Nice: een speler die het op heel veel plekken op het veld heel goed kan doen. Jorrel is comfortabel aan de bal, verdedigend sterk en heeft goede fysieke voorwaarden. Sowieso heeft Jorrel grote stappen gezet. Als je hem nu ziet verdedigen in de één-tegen-één, dan zie je echt een leeuw", deelt Farioli een groot compliment uit aan Hato.

Onder Farioli is de achttienjarige verdediger dit seizoen vaste prik op linksachter. Een jaargang eerder blonk Hato nog vooral uit als linkerpion in het centrale duo achterin.