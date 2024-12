Ajax-trainer Francesco Farioli stuurt tegen Almere City zes andere namen het veld in; Brobbey op de bank

De opstelling van Ajax voor de Eredivisie-wedstrijd tegen Almere City is bekend. Trainer Francesco Farioli kiest ervoor zes andere namen de wei in te sturen dan tijdens de midweekse 1-3 nederlaag tegen Lazio in de Europa League. Het duel begint om 16.45 uur en is live te zien op ESPN 1.

Remko Pasveer staat onder de lat bij Ajax. Devyne Rensch is fit uit de Europese wedstrijd gekomen en staat rechtsback. De rest van de defensie wordt gevormd door Daniele Rugani, Youri Baas en Owen Wijndal. Van die vijf namen hadden Rugani en Wijndal tegen Lazio nog een reserverol.

Aanvoerder Jordan Henderson is de controleur van dienst. Kian Fitz-Jim en Davy Klaasen completeren het middenveld. Voorin wordt spits Wout Weghorst, die Brobbey op de bank houdt, geflankeerd door Chuba Akpom (rechts) en Kenneth Taylor, die hangend vanaf links speelt.

Farioli hield gemengde gevoelens over aan het duel met Lazio. De oefenmeester vond zijn team goed voor de dag komen, maar het resultaat was slecht (1-3). "We zijn niet blij met het resultaat, maar we presteerden op meerdere aspecten positief.”

“We wisten hoe goed Lazio zou zijn en we hebben een gebalanceerde wedstrijd gespeeld. Natuurlijk ook mijn complimenten voor de tegenstander." Ajax wist geen van zijn laatste drie duels te winnen. Hekkensluiter Almere lijkt op voorhand de ideale tegenstander om daar verandering in te brengen.

Farioli wil echter niets van onderschatting weten, zo vertelde hij bij Ajax TV. “We mogen geen enkel team onderschatten. Het is niet het moment om naar de ranglijst te kijken. Almere City heeft veel snelle spelers voorin. Bovendien hebben ze een volledige week gehad om te herstellen, dus ze zullen met veel energie het veld opkomen."

Opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Rugani, Baas, Wijndal; Klaassen, Henderson, Fitz-Jim; Akpom, Weghorst, Taylor.

Opstelling Almere City: Bakker; Akujobi, Jacobs, Lawrence, Zagaritis; Providence, Ritsmeester van de Kamp, Tahiri, Kadile; Robinet, Nalic.