Ajax-trainer Farioli: 'Vergeet niet wat er gebeurde op 29 oktober 2023'

Francesco Farioli heeft zondagmiddag uitleg gegeven over zijn zeer verrassende opstelling voor de Eredivisie-wedstrijd tegen Willem II. De trainer van Ajax voerde liefst tien veranderingen door in de opstelling, maar wil niets weten van de kwalificatie 'compleet nieuw team' die ESPN-verslaggever Cristian Willaert daaraan koppelt. "Ik vind het geen compleet nieuw team", aldus de Italiaan.

Farioli krijgt allereerst de vraag waarom hij denkt met tien wijzigingen Willem II te kunnen verslaan. "Voor mij zijn het geen wijzigingen. Ik zie het als beslissingen", aldus de trainer.

Net als de afgelopen weken wijst Farioli op het drukke schema van Ajax. De Amsterdammers spelen komende week tegen Feyenoord en PSV. "We hebben een zwaar schema met veel wedstrijden. Ik kies het team waarvan ik voel dat het de juiste energie en kwaliteit heeft om deze wedstrijd te spelen."

Farioli haalt dan een datum uit het recente verleden aan. "Ik vind dat we niet moeten vergeten wat er een jaar geleden gebeurde. Vandaag is het 27 oktober, maar op 29 oktober 2023 stond Ajax onderaan in de competitie. Eén jaar later zijn we verre van perfect, maar ik denk dat we tevreden mogen zijn met onze reis tot nu toe. We weten natuurlijk dat er genoeg is om te verbeteren."

Willaert zegt te begrijpen dat Ajax een zwaar schema voor de boeg heeft, maar dat dit team wel heel erg afwijkt van de gebruikelijke opstelling van Farioli. "Ik ben het er niet helemaal mee eens dat het een compleet nieuw team is, want Brobbey, Klaassen, Traoré en Baas zijn bijvoorbeeld gewend om met elkaar samen te spelen", reageert Farioli.

"Van den Boomen is ook een speler die al veel heeft gespeeld dit seizoen. Ramaj heeft al veel wedstrijden op zijn naam staan voor Ajax. De carrière van Rugani spreekt voor zichzelf, dus...", besluit de coach.