AS Roma moet voor komend seizoen op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer en heeft volgens Italiaanse media definitief zijn topkandidaat aangewezen. Gian Piero Gasperini moet de opvolger worden van Claudio Ranieri.

Na een dramatische seizoenstart besloot Ranieri andermaal in te stappen bij Roma, de club uit zijn geboortestad. De club is in rustiger vaarwater beland, maar wel op zoek naar een nieuwe trainer voor het komende seizoen.

Ranieri (73) heeft besloten na dit seizoen te stoppen als trainer, maar zal wel een directiefunctie op zich nemen bij Roma. Eén van de taken die hij heeft, is de club helpen een nieuwe trainer aan te stellen.

Volgens Tuttosport is Gasperini in Stadio Olimpico gebombardeerd tot topkandidaat nummer één. De oefenmeester (67) heeft een aflopend contract bij Atalanta, en heeft aangegeven dat in principe niet te zullen verlengen.

Volgens Tuttosport heeft Gasperini al contact gehad met Roma's technisch directeur Florent Ghisolfi om de zomerse transferplannen te bespreken, al blijft de officiële bevestiging logischerwijs uit.

Gasperini heeft een uitstekende reputatie opgebouwd bij Atalanta, dat momenteel derde staat in de Serie A en volop meedoet in de strijd om het landskampioenschap. Vorig seizoen won la Dea de Europa League ten koste van het destijds haast onverslaanbare Bayer Leverkusen.

In januari meldde La Gazzetta dello Sport dat Ajax-trainer Francesco Farioli ook één van de kandidaten is om Ranieri op te volgen bij Roma. De oefenmeester ontkende de berichtgeving niet, maar ziet Gasperini, zoals het er nu naar uitziet, de voorkeur krijgen.