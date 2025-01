Ajax-trainer Farioli ontkent AS Roma-berichten niet: 'Dat is hoe het is'

Ajax-trainer Francesco Farioli werd dinsdag door La Gazzetta dello Sport gelinkt aan AS Roma, dat volgens de krant al een telefoontje met de oefenmeester heeft gepleegd. Farioli werd woensdag door Ziggo Sport gevraagd naar die berichten.

Dat AS Roma de afgelopen tijd in nauw contact staat met Ajax, is door de naderende transfer van Devyne Rensch geen geheim. De geruchten omtrent Farioli kwamen als een verrassing. De trainer van Ajax zou in de winterstop gesproken hebben met Roma's sportief directeur Florent Ghisolfi, die een gezamenlijk verleden hebben bij OGC Nice.

Farioli is volgens La Gazzetta één van de kandidaten om aan de slag te gaan bij Roma, waar clubicoon Claudio Ranieri aan het einde van het seizoen afscheid neemt van de voetballerij. “Dit zijn contacten die als positief worden ervaren", schreef journalist Andrea Pugliese onder meer.

Ziggo Sport-verslaggever Sam van Rooyen vroeg Farioli daags voor het Europa League-duel met FK RFS of de Roma-berichten kloppen. "Ik krijg over het algemeen heel veel telefoontjes", ontwijkt Farioli de vraag. "Het spreken met collega's, zoals andere trainers en directeuren, is onderdeel van mijn baan. Dat is hoe het is."

"We praten over aanstaande tegenstanders, over spelers. Het is vrij normaal, dat is het." Van Rooyen vraagt vervolgens opnieuw of er iets 'persoonlijk speelt' tussen de Ajax-trainer en AS Roma. "Ik denk dat je me goed begint te te kennen", antwoordt Farioli. "Je kent mijn toewijding naar de club."

"Er valt weinig te zeggen of roddels of geruchten." Ajax neemt het donderdagavond in de Europa League-verband op tegen het Letse FK RFS. Ajax staat momenteel net buiten de eerste acht, op plek elf. Met een zege op RFS maken de Amsterdammers een goede kans om zich bij de eerste acht te scharen, en zo de tussenronde over te slaan.

"We moeten ons eerst verzekeren van een plek bij de eerste 24", wil Farioli niet te ver vooruitkijken. "We zijn dichtbij, maar nog niet mathematisch verzekerd. In de komende twee wedstrijden krijgen we een geweldige kans. Maar van onderschatting mag geen enkele sprake zijn", aldus Farioli.