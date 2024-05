Ajax-talent (16) tekent profcontract en stippelt route uit richting hoofdmacht

Aaron Bouwman heeft donderdag zijn eerste profcontract bij Ajax ondertekend, zo is officieel wereldkundig gemaakt door de Amsterdammers. De pas zestienjarige verdediger ligt nu tot medio 2027 vast in Amsterdam. De verbintenis van de talentvolle Ajacied gaat officieel op 1 juli in.

Bouwman, die begin april de Future Cup veroverde, speelt het liefst centraal achterin. De jonge mandekker kwam in 2018 over van amateurclub Koninklijke HFC en tekent zes jaar later dus zijn eerste contract in de Johan Cruijff ArenA. Bouwman was afgelopen seizoen een vaste waarde in Ajax Onder 17.

De centrumverdediger speelde zijn wedstrijden niet alleen in het Onder 17-elftal. Er werden namelijk ook twee duels in Ajax Onder 18 genoteerd. Op 26 april volgde zijn debuut in Jong Ajax: een invalbeurt van zeven minuten tegen Roda JC Kerkrade (1-1) in de Keuken Kampioen Divisie.

Bouwman kon een maand geleden nauwelijks geloven dat hij speeltijd kreeg in Jong Ajax. "Toen ik daar langs de zijlijn stond.... Dat gevoel is echt onbeschrijflijk. Dat is echt heel mooi", zo klinkt het in gesprek met Ajax TV, kort na het zetten van de handtekening onder het driejarige contract.

Trainer Dave Vos was lovend over Bouwman na zijn debuut in het betaald voetbal lovend. "Ik vind dat hij de minuten die hij heeft gekregen, hartstikke goed heeft ingevuld. Het was niet heel makkelijk in de eindfase. Het was leuk en het past bij ons. Voor hem was het een mooi moment om eraan te ruiken. Zijn tijd gaat waarschijnlijk wel komen", zei de Jong Ajax-coach eind april op het clubkanaal.

Ajax Onder 19

Bouwman, die in de voorbereiding op het nieuwe seizoen aansluit bij Ajax Onder 19, legt tot slot uit waar voor type speler hij is. "Ik hou van indribbelen. Ik heb een goede inspeelpass, en veel lengte en fysiek."

"Het enige dat ik nog kan verbeteren zijn de kopduels. En leiderschap achterin. Ik hoop in de Onder 19 vaste basisklant te kunnen zijn, en misschien weer met Jong Ajax mee te kunnen doen. En zo door richting Ajax 1.

