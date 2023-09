Ajax-supporters forceren hoofdingang van ArenA: ‘Oh nee, ze zijn binnen!’

Zondag, 24 september 2023 om 16:55 • Laatste update: 17:47

Het is uitermate onrustig bij de Johan Cruijff ArenA na het stopzetten van de Eredivisie-wedstrijd Ajax - Feyenoord (0-3 stand bij staking). De supporters van Ajax hebben het stadion weliswaar verlaten, maar daarbuiten zijn rellen ontstaan. Op een video is te zien hoe hooligans proberen om de hoofdingang van het stadion in te trappen. Op een tweede, zeer verontrustend filmpje is te zien dat er fans naar binnen stormen.

Op een eerste video is te zien dat de draaideur zich aanvankelijk kranig weert tegen de schoppen die de supporters geven. Daarna werd een nieuw filmpje gepost, vanbinnen uit de Johan Cruijff ArenA gefilmd. "Ze zijn al binnen", klinkt uit de mond van een verschrokken vrouw, mogelijk een medewerker van Ajax. De ME probeert momenteel uit alle macht orde op zaken te stellen in en rond het stadion.

Ajax - Feyenoord zondag is definitief gestaakt bij een 0-3 stand. Een minuut voor rust van De Klassieker werd het duel voor de tweede keer stilgelegd door arbiter Serdar Gözübüyük vanwege het gooien van vuurwerk op het veld. Hierdoor gingen beide teams direct richting de kleedkamer. Ditzelfde gebeurde na rust toen er fakkels op het veld werden gegooid vanuit de F-Side. De door de KNVB gecreëerde driehoek, een overlegorgaan bestaande uit de voetbalbond, de politie en beide clubs, praatten over een mogelijke definitieve staking, die er uiteindelijk dus is gekomen.