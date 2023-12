Ajax stuurt fans een mail en komt met gebaar: ‘Delen de pijn, schamen ons diep’

Ajax gaat de meegereisde uitsupporters die de wanvertoning van hun club moesten aanzien tegen de amateurs van Hercules compenseren. Dat blijkt uit een mail die de club naar de supporters heeft gestuurd. De Amsterdammers vergoeden het wedstrijdticket en de busreis.

De dramatische eerste seizoenshelft van Ajax kreeg donderdagavond een nieuw dieptepunt. Op bezoek in Stadion Galgenwaard, waar Hercules naar was uitgeweken, werd met 3-2 verloren waardoor de tweede ronde van het TOTO KNVB Beker-toernooi direct ook het eindstation is voor de Amsterdammers.

Ajax heeft vrijdagochtend besloten de uitsupporters te compenseren, zo blijkt uit een mail die de club naar de fans heeft gestuurd. “Door de wanprestatie van ons team heb je het duel Hercules – Ajax ongetwijfeld als pijnlijk ervaren. We delen de pijn en schamen ons diep.”

“In overleg met de spelersgroep en de technische staf is besloten dat alle uitsupporters die een kaart hadden gekocht gecompenseerd worden”, vervolgt de club. “Dat betekent dat we je wedstrijdticket en de busreis vergoeden. Deze compensatie haalt de herinnering aan de pijnlijke avond niet weg, maar niks doen was geen optie.”

Mike Verweij, clubwatcher van De Telegraaf, trok een pijnlijke conclusie na de historische avond in Utrecht. “Mensen zonder voetbalverstand en Ajax-dna hebben de club naar de haaien geholpen.”

“Als elk nadeel daadwerkelijk zijn voordeel heeft, zoals clublegende Johan Cruijff geregeld zei, dan is het positieve van de historische bekerblamage van Ajax tegen derdedivisionist Hercules dat de club niet dieper kan zakken. En mogelijk ook dat degenen die de club in chaos met een hoofdletter C hebben gestort eindelijk eens ter verantwoording worden geroepen (lees: het veld moeten ruimen).”

Volgens Verweij is de nederlaag tegen Hercules typerend voor alles wat er in Amsterdam de afgelopen twee jaar mis is gegaan. “Tegen de voetbaldreumes, die alle lof voor de stunt verdient, kwam pijnlijk aan het licht hoezeer mensen zonder voetbalverstand en Ajax-dna de club te gronde hebben gericht.”

