Ajax stelt geduld Rijkhoff op de proef; andere clubs informeren bij zijn agent

Ajax stelt het geduld van Julian Rijkhoff op de proef, zo meldt Mike Verweij namens De Telegraaf. De negentienjarige spits van Borussia Dortmund wacht momenteel in zijn geboorteplaats Purmerend op een akkoord tussen beide clubs, maar de Amsterdammers willen liever eerst verkopen voordat ze een nieuwe speler aantrekken.

En dat zegt veel over de financiële positie van Ajax, schrijft Verweij. De club bood maandag een bedrag van anderhalf miljoen euro met bonussen en een doorverkooppercentage. Dortmund, dat vervolgens met een tegenbod kwam, verlangde ‘een fractie meer’, zo klinkt het.

Die Borussen vinden het prima als Ajax de transfersom in termijnen betaalt, maar dan nog wil financieel directeur Susan Lenderink eerst verkopen voordat een inkomende transfer wordt afgerond. Mogelijk gaat het dan om Chuba Akpom, die in de belangstelling staat van Lille OSC en clubs uit de Premier League en Bundesliga.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Ajax neemt wel een risico door te wachten met het definitieve akkoord met Dortmund. Verweij meldt namelijk dat andere clubs bij de zaakwaarnemer van de spits, Dick van Burik, informeren of zij nog kans maken op de handtekening van Rijkhoff. De voorkeur van de speler zelf gaat echter nog steeds uit naar een terugkeer bij Ajax, zo klinkt het.

’Ajax heeft Rijkhoff zo goed als binnen’

Tim van Duijn meldde eerder op de dinsdag dat Ajax zijn oude jeugdspeler zo goed als binnen heeft. De clubwatcher vanvertelde dat in de rubriek. “Ze hebben hem zo goed als binnen. Dat zal een formaliteit zijn.”

“Ik weet niet of ze dat vandaag (dinsdag, red.) vlot kunnen trekken, maar dat zal uiterlijk morgen (woensdag, red.) zijn. Het gaat om een kleine transfersom, rond de anderhalf miljoen euro. Misschien iets meer, met hoge bonussen en een doorverkooppercentage. Dan komt hij gewoon terug. Volgens mij kan hij tekenen tot 2028. Die kun je invullen”, was Van Duijn stellig.

Rijkhoff komt uit de jeugdopleiding van Ajax en vertrok begin 2021 naar Dortmund, dat 130.000 euro voor zijn diensten betaalde. De rechtspoot bewijst in Duitsland ook een doelpuntenmaker te zijn, maar zijn officiële debuut in de hoofdmacht bleef vooralsnog uit. Rijkhoff was bij het Onder 19-elftal van Dortmund in 57 wedstrijden goed voor 52 doelpunten en 13 assists. De Nederlands jeugdinternational ligt nog tot medio 2026 vast bij die Borussen.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties