Ajax start tegen Dortmund ‘gewoon’ met Kudus; Forbs en Medic op de bank

Zondag, 6 augustus 2023 om 15:56 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:06

Maurice Steijn heeft de opstelling van Ajax voor het oefenduel met Borussia Dortmund bekendgemaakt. Wat opvalt is dat Mohammed Kudus 'gewoon' aan de aftrap verschijnt. Ajax en Brighton & Hove Albion zouden al een akkoord hebben bereikt over de transfer van de Ghanees, waardoor het duel met Dortmund waarschijnlijk zijn laatste in Amsterdamse dienst zal zijn. De wedstrijd in het Signal Iduna Park begint om 17.00 uur en is te zien op Ziggo Sport Select.

Gerónimo Rulli staat onder de lat. Aanwinst Diant Ramaj is meegereisd naar Duitsland en begint op de bank. De viermansverdediging wordt van rechts naar links gevormd door Devyne Rensch, Olivier Aertssen, Jorrel Hato en Anass Salah-Eddine. Het middenveld bestaat uit Benjamin Tahirovic, Kenneth Taylor en nummer 10 Davy Klaassen. Kudus is de rechtsbuiten van dienst, terwijl Steven Bergwijn op de linkerflank staat geposteerd. Brian Brobbey is de spits van de Amsterdammers.

Nieuweling Carlos Forbs Borges begint net als de andere aanwinsten Ramaj en Jakov Medic op de bank. Branco van den Boomen, deze voorbereiding één van de weinige lichtpuntjes bij Ajax, moet het eveneens doen met een reserverol. Ook Steven Berghuis zit op de bank, net als Mohamed Daramy. Laatstgenoemde lijkt de Johan Cruijff ArenA net als Kudus zeer spoedig achter zich te laten. De Deen staat in de concrete belangstelling van Burnley en Stade Reims, terwijl Ajax openstaat voor een vertrek.

Aan de kant van Dortmund kiest trainer Edin Terzic voor een sterke basisopstelling. Zo staan routiniers Niklas Süle en Mats Hummels in het hart van de verdediging en is er op het middenveld met Marco Reus en Julian Brandt de nodige creativiteit terug te vinden. Donyell Malen staat eveneens aan de aftrap, net als spits en voormalig Ajacied Sébastien Haller.

Opstelling Borussia Dortmund: Meyer; Reyerson, Süle, Hummels, Bensebaini; Can; Brandt, Reus, Sabitzer, Malen; Haller.

Opstelling Ajax: Rulli; Rensch, Aertssen, Hato, Salah-Eddine; Taylor, Tahirovic, Klaassen; Kudus, Brobbey, Bergwijn.

Ter info: er is momenteel een technisch probleem met de Live meepraten-artikelen, waardoor je helaas niet kunt meechatten. Onze excuses voor het ongemak. We werken aan een oplossing. Dit topic kan worden gebruikt om mee te praten over Borussia Dortmund - Ajax.