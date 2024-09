Ajax sprak met voormalig Borussia Dortmund-aanvaller voor het overschakelde naar Sulemana

Ajax heeft afgelopen transferwindow met Emre Mor (27) gesproken over een eventuele overstap. Dat meldt het Turkse Fanatik vrijdagochtend. De Amsterdammers hadden de Fenerbahçe-aanvaller in beeld als opvolger van Steven Bergwijn, maar besloten uiteindelijk toch voor Kamadeel Sulemana te gaan. De transfer van Sulemana klapte zoals bekend op te laat verwerkte documenten.

Na de stroomversnelling in Bergwijns transfer moest Ajax snel handelen om nog een opvolger te kunnen strikken. Naast Sulemana was dus ook Mor in beeld, zo wordt nu duidelijk.

De Turkse Deen, die op elke positie in de aanval uit de voeten kan, komt bij Fenerbahçe nauwelijks meer in de plannen voor. Mede daarom dacht Ajax goede kans te maken op een transfer.

Toch achtten de Amsterdammers Sulemana van een hogere kwaliteit. Ze sloten een deal om de Southampton-aanvaller een jaar te huren, inclusief een optie tot koop van om en nabij de twintig miljoen euro.

Ajax dacht het papierwerk op tijd te hebben ingeleverd, maar de FIFA oordeelde uiteindelijk van niet. Daardoor oriënteert de club zich nu op transfervrije versterkingen voor de linkervleugel, waar nu alleen Mika Godts de enige volwaardige optie is.

De linksbenige Mor had waarschijnlijk voor een relatief zacht prijsje opgepikt kunnen worden. De 15-voudig Turks international vertegenwoordigt volgens Transfermarkt een marktwaarde van twee miljoen euro. In 2016 tekende hij nog een miljoenencontract bij Borussia Dortmund. Destijds stond Mor te boek als een van de grootste talenten van dat moment.

Het is onbekend wie Ajax in beeld heeft als eventuele transfervrije opvolgers van Bergwijn. Van de clubloze Younes Namli ontving het al een open sollicitatie. Ook zitten onder meer Memphis Depay, Ivan Perisic en Anthony Martial nog zonder club. Hoe dan ook kan Ajax niemand meer inschrijven voor de eerste fase van de Europa League.