Ajax sprak met Anis Hadj Moussa; Mike Verweij weet waarom transfer niet doorging

Ajax heeft afgelopen zomer gesproken met Anis Hadj Moussa, zo beweert journalist Mike Verweij in de voetbalpodcast Kick-off van De Telegraaf. De clubwatcher weet dat de Amsterdammers de 22-jarige buitenspeler van Feyenoord voor 2 miljoen euro hadden kunnen kopen van Patro Eisden.

Verweij heeft het nieuwtje ‘in de wandelgangen’ gehoord tijdens zijn bezoek aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders bij Ajax maandagochtend. “Ajax heeft met Hadj Moussa gesproken voorafgaand aan dit seizoen.”

“Ze konden hem voor 2 miljoen euro ophalen, maar vonden hem niet goed genoeg”, gaat Verweij verder. “In de laatste weken speelt hij de sterren van de hemel bij Feyenoord, dus ik denk dat ze daar wel behoorlijk van balen.”

Volgens Verweij had Hadj Moussa niet misstaan in het huidige Ajax. “Zeker voor een bedrag tussen de 2 en 3 miljoen euro. Ik vond het in ieder geval heel bijzonder nieuws om te horen.”

Collega Valentijn Driessen wil een belangrijke kanttekening plaatsen. “Hij heeft zich wel bijzonder snel ontwikkeld, veel sneller dan Feyenoord zelf ook had gedacht. Het plan was twee tot drie jaar. Nu zijn we een half jaar verder en hij heeft direct zijn kans gepakt. Dat is heel knap.”

“Nu wil ik het zien over de lang. Ik ben benieuwd of hij zich de komende drie à vier maanden zo door blijft ontwikkelen”, besluit Driessen. Hadj Moussa ligt bij Feyenoord nog tot medio 2029 vast.

Voetbalzone weet dat de marktwaarde van de drievoudig international van Algerije tijdens de komende periodieke update van Transfermarkt zal stijgen van 2 naar 12 miljoen euro. Feyenoord maakte afgelopen zomer 3,5 miljoen euro over aan het Belgische Patro Eisden.