Ajax-spelers uit hun nachtrust gehaald door vuurwerk van Servische fans

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor een vuurwerkshow van de fans van FK Vojvodina.

Donderdagavond staat namelijk het treffen tussen de Servische club en Ajax op het programma in de tweede voorronde van de Europa League. Om de spelers van Ajax zo uitgeput mogelijk aan de aftrap te krijgen, besloten fans in de nacht van woensdag op donderdag vuurwerk af te steken.

Op beelden die op internet circuleren is te zien hoe naast het spelershotel van Ajax het vuurwerk voor minutenlang geknal zorgt. Hoe laat de actie precies heeft plaatsgevonden wordt niet helemaal duidelijk.

Ajax verdedigt tegen Vojvodina een 1-0 voorsprong. Branco van den Boomen brak vorige week in de Johan Cruijff ArenA de ban voor de ploeg van Francesco Farioli. Donderdagavond wordt er om 20:00 uur afgetrapt