Ajax-speler meldt zelf nieuwe blessure op Instagram; Klaassen, Hato en Akpom reageren direct

Amourricho van Axel Dongen staat voorlopig met een blessure aan de kant, zo meldt de aanvaller van Ajax maandag via Instagram. De Ajacied kampte al vaker met blessures en hij kan nu niet in actie komen vanwege problemen met zijn enkel. Van Axel Dongen is leesbaar aangeslagen.

“Waar moet ik beginnen?”, zo begint Van Axel Dongen zijn caption onder de foto. “De laatste twee seizoenen zijn fysiek en mentaal moeilijk geweest. Ik heb moeten dealen met meerdere blessures, waardoor ik niet heb kunnen doen wat ik het leukste vind om te doen, namelijk voetballen.”

“Om dan nu te horen dat ik een enkelblessure heb opgelopen, doet pijn”, besluit de linksbuiten. “Ik zal er weer alles aan doen om sterker terug te komen dan ooit.”

Van het huidige seizoen miste Van Axel Dongen het grootste gedeelte. Eerst vanwege een knieblessure, en nu staat hij al enkele weken aan de kant met enkelklachten. Verspreid over 3 wedstrijden kon de vleugelspits in de huidige voetbaljaargang pas 53 minuten meespelen in de Keuken Kampioen Divisie.

Ook afgelopen seizoen kon de twintigjarige aanvaller nauwelijks spelen. Na een kleine opleving in september 2023 stond hij vervolgens tot dit seizoen aan de kant. Vorig jaar kon hij wel minuten maken in drie wedstrijden van Ajax 1.

De blessure komt op een zeer vervelend moment voor Van Axel Dongen, die in oktober nog lachend voor de camera van ESPN vertelde dat hij weer vrijuit kan voetballen.

Zijn ploeggenoten van Jong Ajax en Ajax steken hem massaal een hart onder de riem. Onder meer Chuba Akpom, Jorrel Hato, Davy Klaassen en Owen Wijndal reageren op de post met hartjes.