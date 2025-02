Ajax schrijft één winteraanwinst niet in voor Europa League; Davy Klaassen staat wél op de lijst

Ajax heeft zijn selectie voor de knock-outfase van de Europa League bekendgemaakt. Trainer Francesco Farioli heeft ervoor gekozen om onder meer Davy Klaassen in te schrijven, terwijl ook de geblesseerde Youri Regeer in actie kan komen. Matheus, de nieuwe tweede doelman, staat niet op de lijst.

Clubs mogen maximaal drie nieuwe spelers inschrijven ten opzichte van de competitiefase van het Europese toernooi. Alleen in het geval dat er vijf spelers of meer van de A-lijst zouden zijn gehaald, dan mag een club vier nieuwe spelers toevoegen aan de A-lijst.

Omdat Ajax slechts afscheid nam van vier spelers, mag de recordkampioen maar drie nieuwe spelers inschrijven. De van FC Twente overgekomen Regeer doorliep de jeugdopleiding van Ajax, dus hij kan ingeschreven worden op de B-lijst.

De clubs die Europees voetbal spelen dienen zowel een A-lijst als een B-lijst in. Op de A-lijst staan maximaal 25 spelers. Op de B-lijst mag een onbeperkt aantal spelers staan, al moeten die namen wel tussen hun 15de en 21ste minimaal twee seizoenen op rij voor hun club hebben gespeeld.

De Amsterdammers trokken deze winter aanvaller Oliver Edvardsen, verdediger Lucas Rosa en doelman Matheus aan, terwijl Klaassen begin dit seizoen werd gehaald toen de deadline voor het inleveren van de lijsten voor de competitiefase al verstreken was.

Door Klaassen in te schrijven bleven er voor Farioli nog twee plekken over. De Italiaanse oefenmeester heeft de keuze laten vallen op Edvardsen en Rosa, waardoor Matheus in principe buiten de boot valt. Alleen in het uitzonderlijke geval dat zowel Remko Pasveer als Jay Gorter geblesseerd zou raken, dan kan Ajax tóch nog Matheus inschrijven.

"Regeer staat op de B-lijst omdat hij een speler is uit de eigen opleiding. Klaassen, Edvardsen en Rosa zijn toegevoegd aan de A-lijst. Matheus staat er niet bij, maar we hebben Remko Pasveer, Jay Gorter en Charlie Setford die kunnen spelen. Davy was altijd een supporter tijdens Europese avonden en vanaf nu kan hij meedoen", lacht Farioli op de clubkanalen van Ajax.

Ajax speelt in de tussenronde van de Europa League op 13 februari een uitwedstrijd tegen Royale Union Sint-Gillis, waarna het thuisduel volgt op 20 februari.