Ajax reist zaterdag zonder miljoenenaanwinst Chuba Akpom af naar Excelsior

Donderdag, 17 augustus 2023 om 13:30 • Wessel Antes • Laatste update: 13:37

Chuba Akpom is zaterdag nog niet van de partij bij Ajax tijdens het uitduel met Excelsior, zo meldt het Algemeen Dagblad. De Amsterdammers spelen zaterdagmiddag om 16:30 uur de tweede competitiewedstrijd van het seizoen in Kralingen, maar de 27-jarige spits is dan nog niet speelgerechtigd. Akpom is nog in afwachting van zijn werkvergunning, die voor de inschrijfdeadline van komend weekend nog niet binnen is. De kans is groot dat Akpom wel kan debuteren in de play-offs van de Europa League tegen PFK Ludogorets of FC Astana.

Woensdag maakte Ajax bekend dat Akpom de komende vijf seizoenen in de Johan Cruijff Arena gaat spelen. De Engelsman is voor 12,3 miljoen euro overgenomen van Middlesbrough, een bedrag dat middels bonussen in de toekomst nog met 2 miljoen euro kan oplopen. Akpom moet in Amsterdam concurreren met Brian Brobbey, die nog niet wist uit te groeien tot de onbetwiste eerste spits van Ajax. Zaterdag zal Brobbey, tijdens de tweede Eredivsie-wedstrijd van het seizoen, in ieder geval nog starten bij de Nederlandse recordkampioen.

Donderdagavond bepalen Ludogorets en Astana tegen wie Akpom mogelijk wel kan debuteren namens Ajax. De Kazachstaanse ploeg reist met een 1-2 voorsprong af naar Bulgarije. Duidelijk is dat Ajax tijdens de play-offs op 24 augustus een uitwedstrijd speelt, om vervolgens op 31 augustus in de Johan Cruijff ArenA de return te spelen. Het lijkt er dus op dat Akpom zijn Ajax-debuut gaat maken in de Astana Arena of de Huvepharma Arena. De Amsterdammers moeten dat Europese tweeluik winnen voor deelname aan de Europa League.