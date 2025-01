'Ajax praat met geïnteresseerde club over vertrek van Ahmetcan Kaplan'

Fenerbahçe wil Ahmetcan Kaplan (21) terug naar de Süper Lig halen, zo meldt het Turkse Fanatik. Volgens de sportkrant uit Istanbul zijn de onderhandelingen met Ajax reeds begonnen.

De huidige nummer twee van Turkije had deze winter meerdere centrumverdedigers op het oog, maar schakelt slagvaardig door. “Fener focust zich nu op een verrassende naam en wendt zich tot Kaplan. Hij werd in 2022 voor 9 miljoen van Trabzonspor naar Ajax gehaald.”

Kaplan ligt bij Ajax nog tot medio 2027 vast. Onlangs meldde het Algemeen Dagblad dat technisch directeur Alex Kroes zijn contract graag wil verlengen. Ajax ziet nog altijd potentie in de Turkse jeugdinternational.

In de zomer van 2022 betaalde Ajax om precies te zijn 9,5 miljoen euro om Kaplan los te weken bij Trabzonspor. Op dat moment had hij pas achttien officiële wedstrijden namens de Turkse club in de benen.

Het Nederlandse avontuur van Kaplan is nog geen groot succes. De linkspoot speelde sinds zijn komst pas 1.442 minuten in de hoofdmacht van Ajax, verdeeld over 19 optredens.

Ook onder trainer Francesco Farioli komt Kaplan niet echt aan spelen toe. Onlangs mocht hij wel de volledige wedstrijd uitspelen tegen Telstar (2-0 winst) in het kader van de TOTO KNVB Beker.

Inmiddels zou Kaplan volgens het Duitse Transfermarkt nog maar 6 miljoen euro waard zijn. Tijdens het oefenduel met VfB Stuttgart (2-2) deed de Turkse mandekker afgelopen zondag een helft mee.