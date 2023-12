Ajax piept en kraakt maar herstelt zich ternauwernood van Europees echec

Zondag, 3 december 2023 om 16:25 • Tom Rofekamp • Laatste update: 16:34

Ajax heeft zich zondag ternauwernood hersteld van de Europese zeperd tegen Olympique Marseille (4-3 verlies). Doelpunten van Kristian Hlynsson en Carlos Forbs waren genoeg voor de volle buit tegen NEC: 1-2. Daardoor keren de Amsterdammers weer terug in het linkerrijtje. Bij winst op RKC Waalwijk woensdag kan de aansluiting met de subtop weer gevonden worden.

Hoewel Ajax donderdag veel goede dingen liet zien, besloot John van 't Schip zijn ploeg toch op twee posities te wijzigen. Borna Sosa werd geslachtofferd voor Ar'Jany Martha, terwijl Forbs ten faveure van Hlynsson naar de bank verdween.

Josip Sutalo, die donderdag nog niet fit genoeg was om te spelen, werd voorlopig ook nog langs de kant gehouden. Daardoor startte Devyne Rensch opnieuw in het centrum van de verdediging.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het eerste halfuur in het Goffertstadion was uiterst pover te noemen. Beide ploegen zorgden nauwelijks voor uitgespeelde kansen, op een moment in minuut 25 na.

Dirk Proper stuurde Sontje Hansen weg, die Koki Ogawa een teenlengte tekort zag komen om zijn gave voorzet binnen te werken. Ajax stelde daar niet meer dan een poginkje van Steven Bergwijn tegenover.

In minuut 31 moest Jasper Cillessen pas voor het eerst ingrijpen. Anton Gaaei zette goed voor op Brian Brobbey, die de NEC-goalie tot een (knappe) reflex dwong.

Steven Berghuis had bij de corner die volgde precies even weinig geluk als Brobbey. De linkspoot zag een fraaie solo tot zijn spijt stranden in de doelmond.

Van 't Schip zocht nieuw elan en slachtofferde Gaaei in de rust voor Sutalo. Met de Kroaat in het veld ging het zowaar beter lopen.

Toch mocht Ajax niet Sutalo, maar Brobbey danken voor de 0-1: de spits hield de bal op de voor hem karakteristieke wijze vast om Hlynsson van een assist te voorzien.

Ajax zakte daarna in, maar NEC was te onmachtig om daar iets tegenover te stellen. Invaller Forbs strafte dat in minuut 88 af. Berghuis bracht de bal uit een inworp in één beweging voor het doel, waar de Engelsman klaarstond om binnen te werken. De aansluitingstreffer van Elayis Tavsan kwam wat dat betreft te laat voor NEC.