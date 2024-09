Ajax pakt eerste uitzege dit Eredivisie-seizoen bij rentree Mohamed Ihattaren

Ajax heeft zondagavond een moeizame zege geboekt in de Eredivisie. Op bezoek bij RKC Waalwijk was de ploeg van Francisco Farioli nipt te sterk: 0-2. Bertrand Traoré en Mika Godts bezorgden de Amsterdammers met hun treffers de eerste uitzege van het huidige Eredivisie-seizoen. Verder maakte Mohamed Ihattaren zijn rentree in de Eredivisie.

Ajax-trainer Farioli voerde liefst vier wijzigingen door in zijn opstelling ten opzichte van de 4-0 zege op Besiktas. Davy Klaassen, Branco van den Boomen, Jaydon Banel en Christian Rasmussen verschenen aan de aftrap, wat ten koste ging van Kian Fitz-Jim, Jordan Henderson, Bertrand Traoré en Mika Godts. Aan de kant van RKC Waalwijk begon Mohamed Ihattaren op de bank.

Ajax greep zoals vooraf verwacht het initiatief in het Mandemakers Stadion. De Amsterdammers kwamen er met name door de as enkele malen door, al konden Klaassen en Van den Boomen net geen schot op doel lossen. RKC lierde ondertussen op de counter, maar de verdediging van Ajax liet weinig door.

In de slotfase van de eerste helft kwam Van den Boom nog wel dicht bij een treffer uit een vrije trap; zijn poging belandde echter op de buitenkant van de paal. In de tweede helft veranderde weinig aan het spelbeeld: RKC stond zeker achterin goed gepositioneerd, waardoor Ajax niet in staat was een doorbraak te forceren.

Farioli was duidelijk niet tevreden met het optreden van zijn elftal en voerde binnen tien minuten na de rust een aantal personele wijzigingen door. Onder meer Brobbey en Taylor werden naar de kant gehaald. Na de wissels slaagde Ajax erin dreigender te worden en uiteindelijk werd de score in de 76ste minuut geopend.

Na fraai combinatievoetbal over meerdere schijven belandde de bal bij Klaassen, die vervolgens op de paal schoot. Uit de rebound reageerde Traoré het meest alert en hij zette de 0-1 op het scorebord. Uiteindelijk zorgde Godts in de blessuretijd voor de tweede treffer van de wedstrijd.

In een duel met weinig hoogtepunten voor RKC was er nog wel een bijzonder moment in de tachtigste speelminuut. Ihattaren maakte namelijk zijn rentree in de Eredivisie en kwam binnen de lijnen voor Chris Lokesa. In de laatste tien officiële minuten kon hij overigens geen potten breken.