Ajax heeft donderdagavond zijn ondergrens aangetikt in het Europa League-duel met FK RFS. De Amsterdammers kwamen bijzonder matig voor de dag en verloren zelfs met 1-0 na een dramatische breedtepass van Kian Fitz-Jim. Het hart van de defensie speelde een solide wedstrijd, maar hoger op het veld stelde de recordkampioen van Nederland zwaar teleur. Door de nederlaag is een plek bij de eerste acht uit zicht geraakt en moet Ajax kwalificatie voor de tussenronde in de laatste speelronde tegen Galatasaray zien veilig te stellen.

Ajax-trainer Francesco Farioli besloot vrijwel hetzelfde elftal het veld in te sturen als afgelopen zondag tegen sc Heerenveen. De geschorste Jorrel Hato werd vervangen door Daniele Rugani, waardoor Youri Baas doorschoof naar de linksbackpositie. De eerste helft van Ajax werd gekenmerkt door het vele balverlies. Vrijwel niemand aan Amsterdamse zijde ontsnapte aan de malaise. Onder meer Bertrand Traoré, Fitz-Jim en Anton Gaaei speelden bepaald niet hun beste wedstrijd.

De grootste en enige goede kans in de tweede helft werd pas enkele minuten voor rust gecreëerd. De eveneens ongelukkige Brian Brobbey legde terug op Fitz-Jim, die veel te wild en dus net naast schoot in zeer kansrijke positie. Aan de overkant stond het hart van de verdediging redelijk, en kreeg doelman Remko Pasveer weinig te doen.

Na rust kwam Ajax scherper voor de dag, wat alsnog de 0-1 van Fitz-Jim leek in te leiden. Buitenspel van Godts zette echter een streep door de treffer. Sutalo, de meest stabiele factor, had bovendien de pech dat zijn kopbal op de doellijn werd gekeerd. RFS kon in aanvallend opzicht amper een vuist maken, maar werd geholpen door Fitz-Jim, die de 1-0 nederlaag van Ajax inleidde met een dramatische breedtebal. Pasveer maakte geen kans om het goede schot van Adam Markhiev te keren.

Pasveer: 6

Gaaei: 5

Rugani: 6

Sutalo: 6,5

Baas: 4,5

Fitz-Jim: 3,5

Henderson: 5

Taylor: 5

Traoré: 4

Brobbey: 4,5

Godts: 5