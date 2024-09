Ajax ontvangt open sollicitatie van transfervrije linksbuiten: 'Soort club waar ik naar op zoek ben'

Nu duidelijk is geworden dat Kamaldeen Sulemana definitief niet naar Ajax komt, oriënteert de club zich na het sluiten van de transferwindow op transfervrije versterkingen. Eén van de mogelijke opties is Younes Namli, die eerder deze zomer al met Ajax en sprak en nog altijd graag voor die club zou tekenen.

Ajax’ technisch directeur Alex Kroes gaf eerder deze week aan dat de club alvast rondkijkt naar transfervrije versterkingen, voor het geval de transfer van Sulemana niet door zou gaan. Nu de FIFA heeft geoordeeld dat Ajax te laat was met het indienen van het papierwerk, kan Kroes definitief op zoek naar een alternatief.

Eerder deze zomer sprak de bestuurder al met Namli, vorig seizoen een van de sterspelers van PEC Zwolle. De Deen was die jaargang goed voor vier treffers en zeven assists en liet zijn contract bewust aflopen om een nieuw avontuur aan te gaan. Zover is het alleen nog niet gekomen.

“Vorig jaar heb ik een goed seizoen gehad”, vertelt Namli in gesprek met ESPN. “Aan het einde van het seizoen was er heel veel belangstelling, de verhalen zijn bekend. In het begin van de transferwindow had ik gesprekken met Ajax. Dat is het soort club waar ik naar op zoek ben."

"Ik heb met Alex Kroes een heel goed gesprek gehad. Hij kwam heel goed op mij over. De manier waarop hij mij zag, daar waren we het over eens. We waren het eens op veel vlakken. Ik heb vervolgens ook met de trainer gesproken. Uiteindelijk heeft Ajax gekozen om wat anders te doen en dat is hun goed recht.”

Namli geeft aan financieel aantrekkelijke aanbiedingen op zak te hebben, maar zoekt het vooral in de sportieve uitdaging. “Als je vanuit het buitenland ook financieel aantrekkelijke aanbiedingen krijgt, is dat soms ook moeilijk om te weigeren. Maar ik heb nog veel in me en wil dat graag in de top laten zien.”

“In mijn drie jaar bij PEC ben ik elk jaar één van de meest creatieve spelers in de Eredivisie geweest. Het is niet iets dat ik eenmalig heb laten zien. Ik hoor toch wel vaak dat er creativiteit mist bij clubs, maar uiteindelijk is het niet aan mij om die keuze te maken.”

“Ajax is het soort club waar ik naar op zoek ben”, herhaalt de dertigjarige Namli, die een verlengd verblijf bij PEC niet uitsluit. “Mocht dat niet gebeuren, moet ik een andere keuze gaan maken. Ik ruil Zwolle niet zomaar in, dat heb ik vorig jaar ook gezegd. Ik heb PEC nooit uitgesloten. We hebben vanaf het begin hele open gesprekken gevoerd.”