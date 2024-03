Ajax ontvangt open sollicitatie: ‘Misschien volgend seizoen. Waarom niet?'

Anwar El Ghazi denkt dat hij volgend seizoen nog van toegevoegde waarde kan zijn voor Ajax, zo heeft de clubloze buitenspeler gezegd in gesprek met Ajax Showtime.

Donderdagavond neemt Ajax het in de achtste finale van de Conference League op tegen Villa. El Ghazi stond bij beide clubs onder contract en zal het duel met belangstelling volgen.

In de toekomst hoopt hij nog van waarde te kunnen zijn voor een van beide ploegen. “Voor deze clubs sta ik altijd open. Ze zitten in mijn hart en ik zou het altijd leuk vinden om daar te werken.”

De 28-jarige Oranje-international denkt zelfs als speler nog iets toe te kunnen voegen aan Ajax. “Misschien volgend jaar een jaartje. Waarom niet? Zeker in de fase waar de club nu inzit.”

El Ghazi vindt het lastig om de malaise bij Ajax aan te zien. “Het is pijnlijk om te zien. Het komt denk ik door de spelers die gehaald zijn. Ze zijn gekocht zonder te kijken of ze in het Ajax-systeem passen.”

De in Barendrecht geboren speler waarschuwt voor de kwaliteiten van Villa. “Ze hebben met Unai Emery een heel goede trainer. Ik hoor van jongens die daar spelen dat hij geweldige trainingen heeft en echt voetbal ademt. Villa is helaas de favoriet.”

Toch denkt El Ghazi niet dat Ajax helemaal kansloos is. “Villa speelt met een hoge lijn. Als je door de druk heen weet te spoelen, liggen er zeker kansen op de counter.”

