Ajax ontvangt bod ter waarde van bijna 10 miljoen euro van Fenerbahçe

Ajax kan deze maand afscheid nemen van Ahmetçan Kaplan. Voetbal International komt met het nieuws dat Fenerbahçe zich officieel heeft gemeld met een bod op de 22-jarige Turkse centrumverdediger.

Ajax krijgt de kans om het relatief hoge aankoopbedrag van Kaplan ter waarde van tien miljoen euro zo goed als terug te verdienen. De aanbieding van Fenerbahçe komt inclusief bonussen namelijk in de buurt van wat Ajax in 2022 betaalde aan Trabzonspor voor de verdediger.

Kaplan krijgt weinig speeltijd onder trainer Francesco Farioli, die de voorkeur links centraal achterin geeft aan Youri Baas, en staat open voor een transfer naar Fenerbahçe. Ook voor Ajax is dat bespreekbaar, indien het juiste bedrag op tafel komt. De Amsterdammers lijken niet akkoord met het eerste bod. Dit seizoen speelde Kaplan slechts vier officiële wedstrijden. Zijn contract loopt door tot medio 2027.

Ajax hoopt zich in januari nog altijd te gaan versterken met een nieuwe vleugelspits, die bij voorkeur op meerdere posities uit de voeten kan. Raúl Moro van Real Valladolid was het belangrijkste doelwit van technisch directeur Alex Kroes, maar nu de 22-jarige linksbuiten een sleutelbeenbreuk heeft opgelopen wordt zijn mogelijke komst op de lange baan geschoven. Mogelijk waagt Ajax in de zomer een nieuwe poging voor Moro.

Ondertussen is Ajax om afscheid te nemen van Devyne Rensch. De Amsterdammers zijn akkoord met AS Roma over een transfer voor de 22-jarige rechtsback, wiens contract aan het eind van het seizoen afloopt.

Ajax laat Rensch pas vertrekken zodra er een vervanger binnen is. Daarvoor is Georgios Vagiannidis nadrukkelijk in beeld. De 23-jarige rechtsback moet overkomen van Panathinaikos.