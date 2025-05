Johan Derksen: 'Meneer is zó publiciteitsgeil. Hij heeft Ajax naar de gallemiezen geholpen'

Johan Derksen is dinsdag in Vandaag Inside bikkelhard voor Pier Eringa en zijn vrouw. De ervaren bestuurder was in 2023 een halfjaar als commissaris verbonden aan Ajax, een avontuur dat voor Eringa geen bevredigend einde kende.

''Wilfred, zouden we het misschien even over de familie Eringa kunnen hebben?'', aldus Derksen tegen presentator Wilfred Genee in de uitzending van dinsdagavond. ''Meneer is zó publiciteitsgeil en heeft Ajax naar de gallemiezen geholpen.''

Eringa werkte tussen maart en oktober 2023 als commissaris bij Ajax. Hij ontving forse kritiek voor het feit dat hij toenmalig technisch manager Sven Mislintat zijn gang liet gaan wat betreft aankopen. Eringa had de Duitser moeten schorsen hangende het onderzoek naar de transferactiviteiten, zo luidde het oordeel destijds.

''En mevrouw zit haar zakken op een ordinaire manier te vullen hier op het Mediapark.'' Derksen verwijst daarmee naar Renate Eringa, die volgens RTL Nieuws in 2024 een maandsalaris van 28.000 euro opstreek als interim-directeur van de NOS. Het leidde intern tot spanningen en er werden zelfs kamervragen gesteld over het riante salaris.

Renate Eringa werkt als zelfstandige en op interim-basis bij de NOS, waardoor ze het salarisplafond voor een bestuurder bij de omroep van 233.000 euro per jaar overstijgt. De ophef bewoog Renate Eringa ertoe om de komende maanden af te zien van salaris.

Media-expert Tina Nijkamp velt eveneens een hard oordeel over de vrouw van Eringa. ''Het is natuurlijk van de zotte wat hier aan de hand is. Dit bedrag staat in het NOS-jaarverslag. Dat is verplicht, en zo is het ook bekend geworden. Ik heb het gepubliceerd op mijn Instagram-pagina, waarna RTL Nieuws erin is gedoken.''

''Hoe kan het dat iemand zoveel geld verdient van ons belastinggeld?'', vraagt Nijkamp zich hardop af. ''De woordvoerder van de NOS meldt dat het mag van de wet, maar er is ook nog zoiets als moraliteit. Deze vrouw heeft gewoon haar zakken zitten vullen. Drieënhalve ton op jaarbasis voor een interim-baan bij de NOS. Als omroepdirecteur. Je bent toch geen hartchirurg.''

''Het is toch belachelijk dat je meer verdient dan de minister-president voor het runnen van een omroepje? En het is niet eens een zender. Het is een gedeelte van een zender'', aldus de hogelijk verbaasde mediakenner.