Gavi heeft op Instagram gereageerd op de uitschakeling van FC Barcelona in de halve finale van de Champions League tegen Inter. De twintigjarige middenvelder speelde vijftien minuten mee tegen de Italianen, maar kon aan de tussenstand niets meer veranderen: 4-3. Ook Joan Laporta laat van zich horen.

“Ze wilden niet dat we de finale haalden, omdat we zo sterk zijn dit seizoen”, begint Gavi op Instagram. “Ze waren bang voor ons. Het maakt niet uit hoelang geleden het was dat we de Champions League voor het laatst wonnen.”

“We kunnen het seizoen nog steeds afsluiten met drie prijzen”, vervolgt de Spanjaard. “Dat is iets wat niemand aan het begin van het seizoen voor mogelijk had gehouden.”

“Ik zou willen dat we elk jaar de Champions League konden winnen, maar ik weet zeker dat we hem ooit pakken als we als team bij elkaar blijven”, aldus Gavi.

Laporta, de president van de club, reageerde eerder al op de uitschakeling van zijn club. “Gisteren is helaas niet gegaan zoals we hadden gehoopt. We hebben gestreden, maar het mocht niet zo zijn. Vooral omdat de arbitrage ons heeft benadeeld.”

Toch toonde de clubleider zich strijdbaar. “Dit moet ons juist sterker maken. We hebben een ploeg voor nu, én voor de toekomst. Als we hard blijven werken, weet ik zeker dat onze dromen werkelijkheid zullen worden en we volgend jaar opnieuw strijden om Champions League-winst.”