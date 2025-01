Ajax hoort van sleutelbeenbreuk Raúl Moro en blaast deal met Real Valladolid af

Ajax ziet definitief af van de komst Raúl Moro, zo meldt het Algemeen Dagblad zaterdag. De 22-jarige vleugelaanvaller liep vrijdag een sleutelbeenblessure op en moet daaraan geopereerd worden. Real Valladolid meldt dat Moro twee tot drie maanden moet revalideren, waardoor de tussentijdse transfer naar Ajax van de baan is.

Moro viel tegen Espanyol (2-1 nederlaag) in de 55ste minuut op zijn schouder na een duel. De buitenspeler bleef met een van pijn vertrokken gezicht op de grond liggen. Moro werd nog wel behandeld door de medische staf van Valladolid, maar moest de strijd uiteindelijk staken.

Ajax is hierdoor tot de conclusie gekomen dat een deal met Valladolid niet verstandig is. De Spaanse laagvlieger wilde pas na het duel met Espanyol verder onderhandelen over Moro, maar daar kan nu dus een streep door.

Moro en zijn entourage hadden graag gezien dat er al veel eerder een akkoord was bereikt met Ajax. Valladolid zag dat niet zitten en vroeg daarnaast minstens tien miljoen euro voor de aanvaller. Ajax mikte op een bedrag van zeven miljoen euro.

Francesco Farioli wil vooral versterkingen voor de vleugels. Mika Godts is eigenlijk de enige optie op de linksbuitenpositie. De Italiaanse trainer probeerde het op die positie een paar keer uit nood met Chuba Akpom, maar dat bleek geen succes te zijn.

Op de rechterflank is Steven Berghuis de stand-in van Bertrand Traoré. Berghuis wordt door Farioli bij Ajax echter vooral gebruikt als middenvelder.

Ajax probeerde het vorig jaar na het vertrek van Steven Bergwijn naar de Saudi Pro League bij Kamaldeen Sulemana, maar de Afrikaanse aanvaller staat nog steeds onder contract bij Southampton.