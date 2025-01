Ajax gaat in zoektocht opvolger Rensch vol voor rechtsback die dit seizoen al in de ArenA speelde

Ajax sorteert voor op het vertrek van Devyne Rensch. De rechtsback, die naar AS Roma lijkt te vertrekken, zou een Griekse opvolger kunnen krijgen. De Amsterdammers maken serieus werk van de komst van Panathinaikos-verdediger Georgios Vagiannidis, weet Voetbal International.

Vagiannidis speelde eerder dit seizoen nog met Panathinaikos tegen Ajax in de voorronde van de Europa League. De drievoudig A-international viel in de ArenA in de tweede helft in. In de heenwedstrijd kwam hij destijds niet in actie.

De 23-jarige rechtsback ligt nog tot medio 2028 vast in Athene en VI weet dat het voor Ajax 'een lastige deal' zal worden, maar de club gaat er vol voor.

Vagiannidis is een jeugdproduct van Panathinaikos, waar hij tot op heden 88 wedstrijden in de hoofdmacht speelde. Daarin was hij goed voor twee treffers en drie assists.

Vagiannidis vertrek medio 2020 transfervrij naar Inter, waarvoor hij geen wedstrijd in de A-ploeg zou spelen. De rechtspoot uit Athene werd daarop verhuurd aan het Belgische Sint-Truidense VV, maar ook dat was met één officieel optreden geen succes.

In de zomer van 2021 keerde Vagiannidis transfervrij huiswaarts naar Panathinaikos, waar hij na een jaar in het tweede elftal aansloot bij de hoofdmacht.

Dit seizoen is Vagiannidis vaak basisspeler onder trainer Rui Vitória. Transfermarkt schat de waarde van Vagiannidis in op zes miljoen euro.

Regeer

Youri Regeer van FC Twente is ook nog altijd een optie, weet Voetbal International. Het jeugdproduct van de Amsterdammers heeft in Enschede een clausule in zijn contract, die bepaalt dat Ajax hem voor ongeveer vijf miljoen euro kan overnemen.

De Haarlemmer geldt momenteel echter niet als topkandidaat. "Mocht het Ajax niet lukken om de Griek op te halen bij Panathinaikos, dan zou het kunnen dat wordt doorgeschakeld naar Regeer", aldus verslaggever Tim van Duijn.