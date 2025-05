Speler FC Barcelona eist onderzoek van UEFA naar scheidsrechter Szymon Marciniak: ‘Niet eerste keer dat dit ons overkomt’

Na afloop van de Champions League-uitschakeling overheerst er logischerwijs teleurstelling in het kamp van FC Barcelona. Daarbij blijft de rol van arbiter Szymon Marciniak niet onbesproken.

De Poolse scheidsrechter zat in de ogen van de Spaanse media drie keer volledig mis. In de eerste helft had hij een strafschop moeten toekennen aan Barcelona na hands van Francesco Acerbi, waarna hij bij de vermeende overtreding van Pau Cubarsí onterecht naar de stip wees.

In de tweede helft was ook het terugdraaien van de strafschop na een overtreding op Lamine Yamal discutabel volgens de Spanjaarden. De beslissing om daar geen (tweede) gele kaart te geven aan Henrikh Mkhitaryan leidt eveneens tot woede.

Bij Pedri overheersen er gemixte gevoelens wanneer hij zich na de wedstrijd meldt in de mixed zone. “Ik ben trots op het team, want het is knap hoe we terugkwamen van die achterstand. Maar uiteindelijk ben ik wel een beetje teleurgesteld.”

Volgens de talentvolle middenvelder had Marciniak een grote invloed op de uitslag van de wedstrijd. “Dit is niet de eerste keer dat ons dit overkomt met deze scheidsrechter, de UEFA zou dit moeten onderzoeken. Er zijn dingen die ik niet begrijp en die moeilijk te verklaren zijn.”

“Alle fifty-fifty's waren voor hen”, vervolgt Pedri. “Bij de penalty na de overtreding op Lamine, die later een vrije trap werd, gaf hij geen gele kaart aan Mkhitaryan, wat de tweede zou zijn geweest.”

Ook trainer Hansi Flick was na afloop kritisch op de arbitrage. “Daardoor voelt de uitslag uiteindelijk oneerlijk, maar ik wil niet te veel over de scheidsrechter praten. Elke beslissing die fifty-fifty was, viel in het voordeel van Inter uit. Dat is spijtig. Ik heb de scheidsrechter na het duel verteld wat ik ervan vond, maar die woorden ga ik nu niet herhalen.”