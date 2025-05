'Wouter Goes gebruikt opvallend attribuut om niet herkend te worden op straat'

Wouter Goes is sinds de bekerfinale op 21 april misschien wel de meest besproken Eredivisie-voetballer. De verdediger van AZ krijgt veel kritiek vanwege zijn gedrag tijdens wedstrijden, en heeft daardoor volgens Dennis Schouten van RoddelPraat besloten om onherkenbaar over straat te gaan.

Met name na de finale van de TOTO KNVB Beker tegen Go Ahead Eagles, die AZ na strafschoppen verloor, ging het veel over Goes. De twintigjarige verdediger provoceerde spelers van Go Ahead tijdens de penaltyserie, en kreeg derhalve zijn tweede gele kaart.

Afgelopen weekend troffen Go Ahead en AZ elkaar opnieuw, deze keer in de Eredivisie. AZ won met 0-3 en Goes nam een doelpunt voor zijn rekening. Vlak voor tijd werd hij echter met een directe rode kaart naar de kant gestuurd na een harde tackle.

Volgens Schouten heeft Goes na alle kritiek die hij de afgelopen weken te verwerken heeft gehad besloten om voorlopig met een pruik op over straat te gaan. Dat vertelt Schouten in RoddelPraat.

“Ik ken iemand en die vierde met Wouter Goes Koningsdag”, begint Schouten. “Wouter Goes gaat onherkenbaar over straat op dit moment.”

“Wouter Goes loopt sinds de bekerfinale met een pruik op door Nederland. Overal waar Wouter Goes komt, buiten het complex van AZ, heeft de beste man een pruik op. Daar kiest hij zelf voor.”

Volgens Schouten gaat het om een bruine pruik. “Naar achter gekamd. Ik was er niet bij, maar ik heb het gehoord van een zeer betrouwbare bron. Ik ken die persoon persoonlijk.”