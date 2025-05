Derksen laat zijn lieveling als een baksteen vallen: 'Het tragische dieptepunt in zijn carrière!'

Johan Derksen heeft in scherpe bewoordingen gereageerd op de rode kaart die Wouter Goes zondag kreeg tijdens Go Ahead Eagles AZ. Volgens de Vandaag Inside-analist is de beslissing van scheidsrechter Bas Nijhuis – eigenlijk de favoriete arbiter van Derksen – volstrekt onterecht en zelfs een dieptepunt in diens carrière. Derksen is bijzonder verontwaardigd over de behandeling van de AZ-verdediger.

De rode kaart voor Goes kwam in blessuretijd, toen AZ al met 0-3 voor stond. De verdediger van AZ vloog met een sliding hard in op Go Ahead-middenvelder Enric Llansana.

Derksen is van mening dat Goes volkomen onterecht werd bestraft. "Ik vind dit echt het tragische dieptepunt van de carrière van Bas Nijhuis, echt waar. Bas had zich een stijl aangemeten waar de spelers gek op zijn: niet meteen met kaarten smijten..."

"Het is een verkeerde beslissing, en het kan niet zo zijn dat een speler in de laatste minuut een tackle maakt en dan wordt weggestuurd", aldus Derksen. Volgens de analist had Nijhuis zich niet alleen vergist, maar was de sfeer in het stadion ook een factor die de beslissing beïnvloedde. "Ze dachten na die bekerwinst onverslaanbaar te zijn, maar gingen voor de bijl tegen AZ", stelt Derksen.

Derksen stelt opmerkelijk genoeg dat Llansana door Goes 'helemaal niet geraakt' werd. Presentator Wilfred Genee begint daarop heel hard te lachen: "Hij raakt die speler volledig, hahaha!" Derksen: "Het is geen overtreding. Maak er maar oude wijvenvoetbal van!"

"Het was een perfect uitgevoerde sliding, tackle. Het is belachelijk dat je daar een rode kaart voor krijgt." Derksen verwijt ook VAR Edwin van de Graaf het nodige. "Die man in Zeist ziet het na tien herhalingen nog niet... Die jongen (Goes, red.) is groot onrecht aangedaan. Als dit de norm wordt, kunnen we net zo goed alle slidings afschaffen in het Nederlandse voetbal."

Tot slot is Derksen zeer positief over de kwaliteiten van Goes. "Goes is een echte winnaar, een speler die ieder elftal zou moeten willen hebben. Een hele goede prof!"