Devyne Rensch geeft zijn jawoord en sluit hoofdstuk Ajax na bijna tien jaar af

Devyne Rensch mag zich bijna speler van AS Roma noemen. Transfermarktexpert Fabrizio Romano meldt zaterdag via X dat de Italiaanse club dicht bij een akkoord is voor de transfer van de vleugelverdediger. Momenteel worden de laatste details rondom het contract voor Rensch, sinds 2016 verbonden aan Ajax, afgerond.

Volgens Romano heeft Rensch zijn jawoord reeds gegeven aan Roma, dat vrijdag met 3-1 won van Udinese en nu negende staat in de Serie A. Journalist Gianluca Di Marzio meldde eerder al dat Roma en Ajax met rasse schreden een akkoord naderen.

Romano voegt toe dat er nog een klein verschil is tussen wat Ajax verlangt en wat Roma wil betalen, maar dat is volgens hem geen onoverkomelijk probleem. Di Marzio bracht naar buiten dat de kloof tussen vraag en aanbod slechts twee miljoen euro bedraagt, waar er eerder nog een gat van vier miljoen bestond.

Volgens Di Marzio komt Rensch dit weekend al niet meer in actie voor Ajax, dat op bezoek gaat bij sc Heerenveen. Als dat inderdaad blijkt te kloppen, stokt de teller voor Rensch in Ajax 1 op 155 duels, 10 goals en 12 assists.

Ajax kan nu nog wat verdienen aan Rensch, die deze zomer uit zijn contract loopt in Amsterdam. Technisch directeur Alex Kroes heeft liever dat de rechtsback nu voor enkele miljoenen vertrekt, dan dat Rensch over een halfjaar gratis de deur uitloopt.

Trainer Francesco Farioli heeft op de rechtsbackpositie nog de beschikking over Anton Gaaei. Het ligt echter in de lijn der verwachtingen dat Ajax op zoek gaat naar een vervanger van Rensch op de lange termijn.

De namen van Georgios Vagiannidis (Panathinaikos), Youri Regeer (FC Twente), Sael Kumbedi (Olympique Lyon), Mattia Mannini (AS Roma) en Joël Veltman (Brighton & Hove Albion) zijn al de revue gepasseerd bij Ajax. Het is nu afwachten wat Farioli en Kroes gaan doen op transfergebied.