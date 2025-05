'Sébastien Haller was doodongelukkig en weet waar hij na dit seizoen wil spelen'

Sébastien Haller wil dolgraag bij FC Utrecht blijven, zo meldt de doorgaans goed ingevoerde Edjeuitnoord op X. De FC Utrecht-watcher en presentator van podcast UtregProat kwam laatst ook al met de primeur dat Davy van den Berg naar de Domstad gaat komen in de zomer.



Haller wordt vanaf januari gehuurd van Borussia Dortmund, waar hij een contract heeft tot medio 2026. De spits kwam tot dusver veertien Eredivisie-duels in actie voor FC Utrecht. Hij maakte daarin vier treffers.



De Ivoriaanse spits wel zelf dolgraag blijven in de Domstad. Volgens de FC Utrecht-watcher staat voor hem het plezier, de waardering en zijn gezin voorop.



De zaakwaarnemer van Haller is nu op zoek naar een mogelijkheid om de dertigjarige spits in Nederland te houden. De agent is in gesprek met Dortmund om een oplossing te vinden.



Volgens de presentator en fotograaf was Haller de afgelopen jaren doodongelukkig in het voetbal en heeft hij in Utrecht het plezier eindelijk teruggevonden. Het is zeker niet ondenkbaar dat hij zijn salaris bij Dortmund gaat inruilen voor een (veel) lager salaris bij Utrecht.



Haller stond al eens eerder onder contract in de Domstad. Tussen 2015 en 2017 speelde hij al eens in De Galgenwaard, alvorens hij verkaste naar Eintracht Frankfurt. Via respectievelijk West Ham United, Ajax, Dortmund en Léganes keerde hij in januari terug in de Eredivisie.