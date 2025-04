Ajax ontslaat 60 medewerkers en De Telegraaf kent inhoud nieuwe e-mail

De rust is wedergekeerd op de kantoren van Ajax, zo meldt de club aan zijn medewerkers volgens De Telegraaf. De krant weet dat er zestig fulltime banen verloren zijn gegaan, maar uit een e-mail die is ingezien blijkt dat de reorganisatie nu is afgerond.

Het was al enige tijd bekend dat Ajax met financiële problemen kampte, al liet algemeen directeur Menno Geelen onlangs in gesprek met ESPN al weten dat het steeds beter gaat met de organisatie.

Nu meldt De Telegraaf dat liefst zestig medewerkers hun baan verloren zijn door de herstructurering binnen de club. Daarmee is de reorganisatie overigens wel volledig gedaan.

Volgens de berichtgeving bespaart Ajax jaarlijks circa vijf miljoen euro door het personeelsteam te verkleinen. Op dit moment zijn er nog ruim vijfhonderd medewerkers werkzaam voor de Amsterdammers.

De ontslagen fulltimers waren werkzaam op De Toekomst en in de Johan Cruijff ArenA. Trainers en technische stafleden zijn ‘zoveel mogelijk’ binnenboord gehouden.

In het eerste jaar levert Ajax overigens wel geld in om alle ontslagen te kunnen betalen, maar vanaf het tweede jaar gaat de club dus flink besparen.

In een e-mail hebben de huidige medewerkers in ieder geval te horen gekregen dat ‘het inruilen van de Champions League-jas voor een Europa League-colbert is afgerond’.