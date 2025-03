Algemeen directeur Menno Geelen komt vlak voor Eredivisie-duel Ajax - AZ met bijzonder goed nieuws

Menno Geelen heeft zondag goed nieuws gedeeld voor Ajax. De algemeen directeur ad interim laat voorafgaand aan het Eredivisie-duel tussen Ajax en AZ in gesprek met ESPN weten dat de Amsterdammers geen financiële problemen meer hebben. De afgelopen jaren moest er namelijk veel bezuinigd worden, onder meer door het mislopen van Champions League-voetbal.

Voorafgaand aan de ontmoeting met AZ geeft Geelen in een uitgebreid interview aan dat de financiële situatie van Ajax weer relatief rooskleurig is. Zeker nu een rechtstreeks ticket naar de groepsfase van de Champions League zo goed als binnen is, zijn de vooruitzichten goed.

“We staan er nu veel beter voor dan vorig seizoen. Er is altijd ruimte voor verbetering, maar we zijn blij hoe we er nu voorstaan. Zowel financieel als sportief”, zo laat Geelen weten.

“De afgelopen jaren hebben we begroot op Champions League-deelname, maar door corona en het mislopen van de Champions League kwamen onze kosten hoger uit dan de inkomsten.”

“Daarom hebben we moeten snijden in de kosten en ook de salarissen aangepast aan ons Europese niveau. Spelen we in de Europa of Conference League, dan zijn de salarissen lager. We maken Ajax financieel duurzamer.”

“Financiële problemen hebben we eigenlijk niet meer”, vervolgt Geelen. “We hebben wel een kredietfaciliteit, dat houdt in dat we in het rood mogen staan. Ajax staat niet rood, we hebben geen leningen en er staat nu al genoeg op de bank in de Europa League.”

“Financieel staan we er een stuk beter voor dan vorig jaar, maar dat de Champions League helpt is evident. Een club als Ajax moet altijd spelers verkopen. Je houdt het liefst je spelers altijd vast, maar bij Ajax zijn we gewend dat de beste spelers een stap maken. Dat is ook iets waar we heel trots op zijn”, besluit de bestuurder.