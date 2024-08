Ajax neemt afscheid van Olivier Aertssen, zo melden de Amsterdammers via de officiële kanalen. De twintigjarige verdediger wordt definitief overgenomen door PEC Zwolle.

Aertssen werd door Ajax in 2019 weggehaald uit de jeugdopleiding bij Sparta Rotterdam. De laatste jaren was de mandekker aanvoerder van Jong Ajax, maar hij maakte nooit aanspraak op minuten in het eerste elftal.

Marijn Beuker, Director of Football bij Ajax, legt uit dat een vertrek van Aertssen voor alle partijen de beste optie was. "Olivier heeft dankzij zijn enorme toewijding en rust mooie stappen gemaakt in zijn tijd bij Ajax. Niet voor niets was hij in voorgaande seizoenen een van de aanvoerders bij Jong Ajax."

"Bij het eerste elftal is de concurrentie in de achterhoede groot en daarom werken we graag mee aan deze transfer naar Zwolle, waar Olivier meer kan spelen en groeien", aldus Beuker. "Wij wensen hem daar alle succes."

Aertssen speelde één keer voor Ajax 1. Op 11 januari 2023 maakte hij zijn debuut in het eerste elftal tijdens de KNVB Bekerwedstrijd FC Den Bosch - Ajax (0-2).

De rechtercentrumverdediger speelde in totaal wel 63 keer voor Jong Ajax en scoorde één keer. Hij lag nog één jaar vast in Amsterdam.