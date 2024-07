Ajax neemt besluit over inzetbaarheid van Brian Brobbey, Steven Bergwijn en Bertrand Traoré

Bertrand Traoré kan donderdagavond voor het eerst sinds zijn terugkeer naar Ajax minuten maken in een officiële wedstrijd, zo meldt Voetbal International. De 28-jarige aanvaller, die deze zomer transfervrij werd opgepikt, is fit genoeg om te spelen tegen FK Vojvodina. Dat geldt nog niet voor Brian Brobbey en Steven Bergwijn.

Met Traoré heeft nieuwbakken trainer Francesco Farioli er een nieuwe optie bij in zijn voorhoede. Tijdens de heenwedstrijd tegen Vojvodina (1-0 winst) koos de Italiaan voor een aanval met Christian Rasmussen, Chuba Akpom en Carlos Forbs.

Brobbey en Bergwijn zijn nog niet inzetbaar voor Farioli, die daarom heeft besloten de sterkhouders niet mee te nemen naar Servië. Het Amsterdamse aanvalsduo keerde afgelopen maandag pas terug op Sportcomplex De Toekomst. Volgens journalist Lentin Goodijk van VI hebben Brobbey en Bergwijn meer tijd nodig om volledig wedstrijdfit te worden.

Traoré kan wel meedoen tegen Vojvodina. “De afgelopen dagen trainde hij alweer mee met de groep en als hij ook de sessie van woensdagochtend zonder kleerscheuren doorkomt, reist Traoré met Ajax mee naar Servië. Daar kan hij na zeven jaar dan zijn officiële rentree maken voor de club”, schrijft Goodijk.

Vorige week speelde Traoré al mee bij Ajax tijdens een besloten oefenduel met Vitesse (4-1 winst). De pijlsnelle vleugelflitser nam de laatste Amsterdamse treffer voor zijn rekening tegen de getergde Gelderse club.

Ajax verdedigt donderdag een 1-0 voorsprong in Servië. In de Johan Cruijff ArenA was een late winnende treffer van Branco van den Boomen vorige week voldoende voor een zege. De Amsterdammers kunnen echter nog niet juichen, daar het spel op bepaalde vlakken nog behoorlijk wat te wensen overliet.

