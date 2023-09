Ajax moet Mislintat mogelijk op één voorwaarde miljoenenbedrag meegeven

Dinsdag, 26 september 2023 om 13:38 • Laatste update: 14:34

Het ontslag van Sven Mislintat kan Ajax mogelijk miljoenen euro’s kosten, zo weet RTL Z dinsdag te melden. De Amsterdamse club kan door de huidige situatie mogelijke transferinkomsten mislopen en miljoenen euro’s aan sponsorgeld kwijtraken of mislopen. Ook moet de recordkampioen wellicht een torenhoge afkoopsom meegeven aan de ontslagen Mislintat.

Ajax moet hoogstwaarschijnlijk een afkoopsom betalen aan Mislintat. De technisch directeur had een contract tot medio 2026, maar werd al na iets meer dan vier maanden de deur gewezen. Volgens Joost Schmets, woordvoerder van de Vereniging van Effectenbezitters, wordt het onderzoek naar de dubieuze transfer van Borna Sosa alsnog afgerond. Volgens RTL Z heeft de uitkomst van dat onderzoek invloed op een eventuele afkoopsom. "Als er geen belangenverstrengeling heeft plaatsgevonden bij de transfer van Sosa, kan het gerust zo zijn dat Ajax de Duitser een miljoenenbedrag moet meegeven", zo schrijft het medium.

Sponsors

De kans is dus heel groot dat Ajax sponsorgeld misloopt. Volgens Bob van Oosterhout, oprichter van sportmarketingbureau Triple Double dat diverse profclubs en spelers op commercieel vlak begeleidt, zijn in de grote sponsorcontracten vaak prestatieovereenkomsten opgenomen. “Het is logisch dat Ajax in de Europa of Conference League minder interessant is dan Ajax in de Champions League. De club loopt dus waarschijnlijk sponsorgeld mis dit seizoen.”

Niet alleen de belabberde prestaties hebben een aandeel in het mislopen van sponsorgeld. Volgens Van Oosterhout dragen ook de ongeregeldheden rondom De Klassieker van afgelopen zondag (0-3) daaraan bij. “De beelden van de rellen gaan de hele wereld over. Geen enkele sponsor zit op dat soort ongein te wachten. Je associeert je met een club vanwege de positieve aspecten, niet vanwege jonge gasten in hoodies die de boel saboteren.”