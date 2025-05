'Ajax-captain Jordan Henderson gaat aan de slag als assistent-trainer'

Jordan Henderson hangt zijn voetbalschoenen aan de wilgen en wordt assistent van Steven Gerrard bij Rangers. Dat beweert talkSPORT. De 34-jarige Ajacied, die in juni 35 jaar wordt, speelde jarenlang samen met Gerrard bij Liverpool. Henderson zou nu zijn eerste stappen gaan zetten in zijn trainersloopbaan.

Gerrard zit sinds eind januari zonder club nadat hij werd ontslagen bij Al-Ettifaq uit Saudi-Arabië. Volgens Britse media staat niets een terugkeer bij Rangers nog in de weg. De Engelsman mag zijn eigen staf samenstellen en neemt Henderson mee naar Ibrox, klinkt het.

Gerrard stond bij Rangers tussen 2019 en 2021 voor het eerst op eigen benen als hoofdtrainer. De topmiddenvelder van weleer won één landstitel in die periode. Kort na het begin van het seizoen 2021/22 vertrok hij naar Aston Villa. Dat avontuur werd geen overweldigend succes. Gerrard moest al na één jaar en veertig wedstrijden vertrekken.

In de zomer van 2023 maakte de legende van Liverpool de controversiële overstap naar Al-Ettifaq in Saudi-Arabië. Gerrard haalde in zijn eerste transferwindow gelijk Henderson binnen. De middenvelder was echter doodongelukkig in Saudi-Arabië en vertrok na een halfjaar naar Ajax.

Henderson speelde dit seizoen 45 wedstrijden namens de Amsterdammers en leek met zijn club lange tijd op weg naar de landstitel. Het kampioenschap werd op bezoek bij FC Groningen in de slotminuten echter uit handen gegeven. De 83-voudig international wist zondag, na de wedstrijd tegen FC Twente, nog niet hoe zijn toekomst eruitziet.

“Ik heb er nog niet over nagedacht. Ik moet een goed moment vinden om er met de club over te praten. Dan gaan we een beslissing nemen, maar de manager en staf hebben ervoor gezorgd dat het niveau omhoog is en ik denk dat we als team een prima seizoen hebben gedraaid.”

Henderson, die met zijn salaris zwaar op de begroting drukt, ligt nog tot medio 2026 vast bij Ajax, maar is dus mogelijk aan zijn laatste weken als profvoetballer bezig.