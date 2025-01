Ajax maakt vertrek van verdediger wereldkundig: 'We willen ruimte creëren in de selectie'

Ajax heeft het vertrek van Gastón Ávila wereldkundig gemaakt. De verdediger wordt voor de rest van het kalenderjaar verhuurd aan het Braziliaanse Fortaleza, dat tevens een optie tot koop heeft bedongen.

Ávila, die op de weg terug is van een zware knieblessure, heeft zijn prijskaartje nog niet waar kunnen maken in Amsterdam. De aankoop van de inmiddels ontslagen technisch directeur Sven Mislintat kwam amper aan de bak.

Ávila kwam in de zomer van 2023 over van Royal Antwerp, waar hij een belangrijke speler was. Ávila kwam in Amsterdam echter nooit helemaal uit de verf en speelde tot dusver acht officiële duels voor Ajax.

"We zijn blij dat Gaston na een lange periode van revalidatie weer terug is en de groepstraining heeft kunnen hervatten", vertelt technisch directeur Alex Kroes op de club kanalen van Ajax. "Het is bekend dat wij ruimte willen creëren in de selectie en vanwege de concurrentie op zijn positie, hebben we in goed overleg besloten hem nu te verhuren."

Ávila is inzetbaar als centrumverdediger en linksback, al liet de 23-jarige Argentijn vorig seizoen doorschemeren liever niet op linksback te staan. In het centrum is een basisplaats ver weg door concurrentie van spelers als Josip Sutalo, Daniele Rugani en Youri Baas. Op linksback staan Jorrel Hato en Owen Wijndal boven hem in de pikorde.

"De Zuid-Amerikaanse club biedt Gaston niet alleen de kans op wedstrijdritme en speelminuten, maar brengt hem ook dichter bij zijn roots", weet Kroes. "Dit tezamen brengt hem hopelijk weer op zijn oude niveau. Wij hebben Gaston veel succes gewenst bij zijn nieuwe uitdaging in Brazilië!"

Ajax hoopt zich deze maand nog te versterken, al lijkt er een streep door de naam van Raúl Moro te zijn gegaan. De Spanjaard brak vrijdag zijn sleutelbeen en ligt er meerdere maanden uit. De 23-jarige Ávila komt bij Fortaleza terecht bij de nummer vier van de Braziliaanse Série A.