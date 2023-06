Ajax maakt Speler én Talent van het Jaar bekend: ‘Eigenlijk een soort droom’

Vrijdag, 2 juni 2023 om 16:30 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 16:37

Steven Berghuis is bij Ajax verkozen tot Speler van het Jaar van het seizoen 2022/23. De aanvallende middenvelder annex vleugelaanvaller volgt daarmee de Argentijn Lisandro Martínez op. Kenneth Taylor werd daarnaast door de technische staf uitgeroepen tot Talent van het Jaar. Beide spelers kregen hun individuele prijs door John Heitinga uitgereikt op sportcomplex De Toekomst.

Berghuis kwam dit seizoen tot 42 officiële wedstrijden voor de hoofdmacht van Ajax. Hierin was hij goed voor elf goals en evenzoveel assists. Dennis Bergkamp won in 1993 de eerste editie. Met zijn uitverkiezing als Speler van het Jaar treedt Berghuis in de voetsporen van grote namen als Jari Litmanen, Wesley Sneijder, Rafael van der Vaart en Hakim Ziyech.

“Een individuele prijs is voor mezelf mooi natuurlijk”, laat Berghuis weten op de clubsite. “Ajax is een grote club met veel goede spelers. Ik ben gekozen door de fans, zij waarderen dus mijn spel. Als ik terugkijk op mijn seizoen, heb ik individueel voornamelijk voor de winterstop een goede periode gehad. Na de winterstop had ook een fase dat het iets minder ging, dat was een periode dat ik weer veel als rechtsbuiten speelde."

Taylor volgt met zijn uitverkiezing Jurriën Timber op. De verdediger werd in 2022 door de toenmalige staf uitgekozen als Talent van het Jaar. Taylor kwam dit seizoen 44 keer in actie en scoorde negen keer. “Dit is echt mooi. Ik speel nu al elf of twaalf jaar bij Ajax”, geeft Taylor in een reactie aan. “Dit is eigenlijk wel een soort droom. Het is echt een heel leerzaam jaar geweest, zowel mentaal als op voetbalgebied. Soms speelde ik goed, soms slecht. Uiteindelijk moet ik wel een vast patroon zien te vinden, zodat ik elke wedstrijd heel belangrijk kan zijn.”

Als team werd het voor Ajax een seizoen om snel te vergeten. De Amsterdammers wonnen geen enkele prijs. Dat is voor het eerst sinds het seizoen 2018/19. In de Eredivisie eindigde Ajax op een teleurstellende derde plaats, waardoor het komend seizoen is veroordeeld tot het spelen van de laatste voorronde van de Europa League. De finale van de TOTO KNVB Beker werd vorige maand na strafschoppen verloren van PSV, terwijl de club in februari al Europees werd uitgeschakeld door 1. FC Union Berlin. Over twee duels verloor Ajax in de tussenronde van de Europa League met 3-1.

Speler van het Jaar in de afgelopen vijf seizoenen

2022: Lisandro Martínez

2021: Dusan Tadic

2020: Hakim Ziyech

2019: Hakim Ziyech

2018: Hakim Ziyech

Talent van het Jaar in de afgelopen vijf seizoenen

2022: Jurriën Timber

2021: Ryan Gravenberch

2020: Sergiño Dest

2019: Noussair Mazraoui

2018: Matthijs de Ligt