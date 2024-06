Ajax maakt precieze transfersom voor Francisco Conceição bekend

Ajax heeft met FC Porto een akkoord bereikt over de definitieve transfer van Francisco Conceição, zo maakt de Amsterdamse club woensdag wereldkundig. De vleugelaanvaller werd afgelopen seizoen verhuurd aan de Portugese topclub, met een optie tot koop. Die optie is nu gelicht, waardoor Ajax 10,5 miljoen euro toucheert. Conceição lag in de Johan Cruijff ArenA vast tot medio 2027.

Ajax haalde Conceição in de zomer van 2022 voor 5 miljoen euro naar Amsterdam. De pas 21-jarige buitenspeler wist in de hoofdstad nooit definitief door te breken en keerde al snel op huurbasis terug bij Porto, dat hem nu dus voor ruim tien miljoen euro definitief terughaalt naar Portugal.

Conceição kwam in totaal tot 28 wedstrijden in de hoofdmacht van Ajax. Daarin wist de inmiddels vertrokken aanvaller één doelpunt te maken. De cijfers wat betreft Jong Ajax zijn een stuk overtuigender: vijf doelpunten in zeven optredens in de Keuken Kampioen Divisie.

De zoon van Sérgio Conceição, die na zeven seizoenen besloot te stoppen als trainer van Porto, sloot zijn verhuurperiode bij de Portugese grootmacht af met 8 goals en evenveel assists in 43 duels in alle competities. Porto veroverde de nationale beker, maar moest de landstitel aan Sporting Portugal laten.

Ajax doet in de bevestiging van de deal met Porto geen mededelingen over de looptijd van het contract van Conceição. De buitenspeler doorliep overigens de jeugdopleiding van rivaal Sporting, om vervolgens in 2018 bij Porto te belanden.

Geen winst

Dat Porto van plan was de koopoptie te lichten, kwam eind april al aan het licht. Johan Inan van hetplaatste toen direct een kanttekening. "Nog winst gemaakt ook, zou je denken. Ware het niet dat Ajax bij de transfer ook akkoord ging met zo’n 4 miljoen euro tekengeld."

"Een dag nadat Chico afgelopen zomer de tweede helft daarvan incasseerde, maakte zijn zaakwaarnemer de vertrekwens van de speler bij Ajax kenbaar", schreef Inan op X. Vanwege het tekengeld van vier miljoen euro dat Inan aanhaalt valt een groot gedeelte van de winst weg.

