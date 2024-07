‘Ajax krijgt er nog een concurrent bij in strijd om droomtarget Daniele Rugani’

Fiorentina is in de markt voor Daniele Rugani, zo schrijft Tuttosport. De verdediger van Juventus is de droomaanwinst van Ajax-trainer Francesco Farioli, maar het is nog maar de vraag of het daadwerkelijk van een transfer gaat komen.

Fiorentina deed eerder deed eerder deze zomer al zaken met Juventus met het binnenhengelen van Moise Kean en als het aan la Viola ligt komt daar naast Rugani ook Weston McKennie bij.

McKennie mag vertrekken na de komst van Douglas Luiz en Khéphren Thuram. Juventus wil zich bovendien versterken met Teun Koopmeiners. La Vecchia Signora zou zo’n tien miljoen euro willen zien voor McKennie.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Een prijskaartje voor Rugani, die nog tot medio 2026 vastligt, wordt niet genoemd. Rugani werd in een eerder stadium ook nadrukkelijk gelinkt aan Bologna. Die club heeft Mats Hummels een concrete aanbieding gedaan. De Duitser heeft om bedenktijd gevraagd. Waarschijnlijk staat de komst van Hummels los van de eventuele komst van Rugani naar Bologna.

Ajax heeft al gesprekken gevoerd met zowel Juventus als Rugani. De 29-jarige mandekker is de beoogde vervanger van Josip Sutalo. De Kroaat zou echter willen blijven bij Ajax en meerdere aanbiedingen van buitenlandse clubs hebben afgeslagen.

Zodoende zit Ajax nog altijd in de wachtkamer. Ajax lijkt het zich niet te kunnen veroorloven nog serieuzere stappen te zetten voor Rugani voordat Sutalo de Johan Cruijff ArenA verlaten heeft. Technisch directeur Alex Kroes bevestigde donderdag nog dat Ajax móét verkopen voor het kan kopen.

Fiorentina versterkte zich deze zomer ook met Marin Pongracic van Lecce. Daarnaast hengelde de ploeg van trainer Raffaele Palladino ook Andrea Colpani binnen. Hij kwam op huurbasis over van AC Monza.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties