'Ajax informeert naar oude bekende om aanval mee te versterken'

Ajax overweegt komende zomer de terugkeer van Sontje Hansen, zo meldt Mounir Boualin van SoccerNews. De 23-jarige vleugelspits van NEC, die onlangs nog verantwoordelijk was voor een dreun in de titelrace aan Ajax, staat op het lijstje van de Amsterdammers om de aanval te versterken.

Ajax heeft inmiddels geïnformeerd naar Hansen, al is er vooralsnog geen sprake van een concrete aanbieding. De aanvaller kende een vrij sterk seizoen bij NEC, waarin hij goed was voor zes doelpunten en vier assists in 31 officiële wedstrijden. Zijn hoogtepunt kwam begin mei, toen hij in de Johan Cruijff ArenA scoorde bij de 0-3 zege van NEC. Die nederlaag kostte Ajax uiteindelijk het landskampioenschap.

Hansen sprak na afloop openhartig over zijn verleden bij Ajax en een mogelijke terugkeer. “Ajax is nog steeds mijn cluppie, ik blijf een Ajacied en ik hoop ooit terug te keren bij Ajax,” zei hij.

“Het was mijn droom om in het shirt van Ajax voor de eerste keer te scoren in de ArenA, maar nu heb ik dat gedaan voor NEC. Dat het ook nog eens zo’n mooie goal was, is heerlijk voor mij en pijnlijk voor Ajax”, aldus Hansen.

Een eventuele terugkeer is echter nog verre van zeker. In Amsterdam is het afwachten wie er deze zomer vertrekken in de voorhoede, terwijl in Nijmegen nog onbekend is wie het komende seizoen als trainer aan de slag gaat.

Hansen zou in elk geval niet onwelwillend tegenover een hereniging met zijn jeugdliefde staan. De buitenspeler kwam in het verleden tot twee optredens in de hoofdmacht van Ajax.