Ajax-huurling Mikautadze passeert Bizot tweemaal, maar stevent af op degradatie

Georges Mikautadze heeft andermaal zijn visitekaartje afgegeven bij FC Metz. De huurling van Ajax scoorde tweemaal op bezoek bij Stade Brest, de nummer twee van de Ligue 1. Genoeg voor een resultaat waren de zesde en zevende competitietreffer van Mikautadze niet, daar Brest met 4-3 won en dicht bij een Champions League-ticket is. Metz, dat zeventiende staat, stevent af op degradatie.

Metz kan de punten bijzonder goed gebruiken en de vreugde was dan ook groot toen Ismaël Traoré al vroeg voor de 0-1 tekende. Veel leverde Metz dat echter niet op, want Stade Brest zou voor rust al driemaal toeslaan via Brendan Chardonnet, Kamory Doumbia en Steve Mounié.

Na een uur spelen maakte Martín Satriano er ook nog eens 4-1 van, waarmee het duel definitief in het slot leek te zijn gegooid. Mikautadze zorgde er echter hoogstpersoonlijk voor dat de spanning volledig terugkeerde in het duel. Allereerst schatte de Georgiër een pass van Arthur Atta op waarde, waarna hij door de benen van Marco Bizot raak schoot. In minuut 80 werd het helemaal spannend, toen Mikautadze een rebound binnentikte.

Verder dan de aansluitingstreffer kwam Metz echter niet, waardoor degradatie naar de Ligue 2 een steeds realistischer scenario wordt. De club heeft 23 punten en dat zijn er momenteel drie minder dan nummer zestien Lorient, dat nu virtueel de promotie/degradatie-play-offs in moet. Nantes en Le Havre bevinden zich met 28 punten, in ieder geval voorlopig, in veilige haven. Zeker als Metz degradeert lijkt de kans bijzonder klein dat het de koopoptie van naar verluidt tien miljoen euro op Mikautadze kan en wil lichten.

