Ajax hoort forse vraagprijs voor Championship-topscorer Chuba Akpom

Donderdag, 10 augustus 2023 om 12:43 • Jordi Tomasowa

Middlesbrough verlangt zo’n zeventien miljoen euro voor spits Chuba Akpom, zo meldt Sky Sports. Voetbal International bracht woensdag het nieuws dat Ajax in de 27-jarige aanvalsleider de ideale concurrent voor Brian Brobbey ziet. Akpom kan echter ook rekenen op interesse vanuit de Premier League en de Ligue 1.

Akpom staat sinds september 2020 onder contract bij Middlesbrough. Boro zou niet onwelwillend staan tegenover een verkoop van de makkelijk scorende spits. De Engelsen zetten in op een transfersom van zeventien miljoen euro en willen Akpom pas laten gaan wanneer ze zelf een vervanger weten te strikken. In de strijd om de handtekening van de spits krijgt Ajax naar verluidt concurrentie van het Franse RC Lens en Sheffield United, dat afgelopen seizoen promotie naar de Premier League realiseerde.

Het is vooralsnog onduidelijk of er al gesprekken hebben plaatsgevonden tussen Ajax en Middlesbrough over een transfer van Akpom. Wel is volgens VI duidelijk dat directeur voetbalzaken Sven Mislintat de spits aan zijn verlanglijstje heeft toegevoegd. Transfermarkt schat de marktwaarde van de centrumspits, die medio 2024 uit zijn contract loopt, in op twaalf miljoen euro.

Akpom doorliep de jeugdopleiding van Arsenal, waar Mislintat eveneens werkzaam was. Na zijn vertrek bij Arsenal speelde de centrumspits onder meer op huurbasis voor Hull City, Brighton & Hove Albion en Paok Saloniki. Afgelopen seizoen had hij 38 competitiewedstrijden nodig voor 28 goals, waarmee hij topscorer van de Championship werd. Akpom zou niet de enige zijn die op het wensenlijstje van de technisch directeur van Ajax staat, al worden andere namen vooralsnog niet genoemd.