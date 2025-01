Ajax 'heel dicht' bij komst van Moro: 'Clubs lijken elkaar rond dit bedrag te gaan ontmoeten'

Ajax en Real Valladolid komen steeds dichter bij een akkoord over Raúl Moro. Dat melden Cristian Willaert van ESPN en Voetbal International. Van witte rook is nog geen sprake, maar de clubs naderen elkaar wel en hopen dit weekend nieuwe stappen te zetten. De 22-jarige linksbuiten wil zelf dolgraag de overstap naar Ajax maken.

Moro moet in de Johan Cruijff ArenA gaan concurreren met Mika Godts voor de positie op de linkervleugel. Francesco Farioli had met laatstgenoemde slechts één pure linksbuiten tot zijn beschikking in de eerste seizoenshelft. Daar komt deze maand dus mogelijk verandering in.

Willaert vertelt in de podcast Tekengeld dat de onderhandelingen de goede kant opgaan. “Het is nu duidelijk dat Ajax heel dicht bij een overgang van Moro is. De bedragen lagen in het begin wat verder uit elkaar dan hier en daar genoemd is. De optie van zes miljoen euro (de vermeende afkoopsom in het contract van Moro, red.) bestaat niet. Er was wel een optie van 25 miljoen euro, maar dat is natuurlijk veel te veel geld.”

“Valladolid heeft Ajax al snel aangegeven dat ze voor een bedrag dat minder dan de helft is zaken willen doen. Dat was voor Ajax nog steeds te veel. Ze lijken elkaar nu ergens tussen de zes en acht à negen miljoen euro te gaan ontmoeten.” Moro was niet de enige naam waar de Amsterdammers werk van maakten, vertelt Willaert. “Wat ik wel hoor in de markt: Ajax is niet alleen met Moro bezig geweest, maar ook met andere spelers.”

“Als Ajax dan zegt écht geïnteresseerd te zijn, dan kunnen ze moeilijk een bedrag ineens op tafel leggen. Die financiële problemen zijn echt niet overdreven: Ajax moet echt creatief zijn om tot zo’n deal te komen.” De journalist van ESPN denkt dat een akkoord niet lang meer op zich laat wachten. “Het verhaal is dat vraag en aanbod nu echt dicht bij elkaar liggen.”

VI bevestigt dat Ajax en Valladolid elkaar naderen in de onderhandelingen, maar benadrukt ook dat de Amsterdammers creatief moeten zijn. “Om tot een akkoord te komen, is enige creativiteit nodig. Dat zou bijvoorbeeld via een huurconstructie kunnen met een initiële huursom en een verplichting tot koop in de zomer voor een bepaald bedrag. Een andere optie is om Moro meteen al definitief over te nemen en het bedrag over meerdere termijnen uit te smeren. Daar zijn de clubs nog over in conclaaf.”

Dit weekend hopen de clubs nieuwe stappen te zetten. “Wat ook helpt, is dat Moro zelf graag de stap naar Ajax wil maken. Hij is gecharmeerd van het verhaal van de Amsterdammers en de gesprekken over zijn voorwaarden zullen in elk geval geen struikelblok vormen.”