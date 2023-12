Ajax heeft tegen Sparta net genoeg aan goals van Brobbey en Bergwijn

Ajax heeft zaterdag zijn vierde thuiszege op rij geboekt in de Eredivisie. De Amsterdammers kwamen tegen Sparta Rotterdam via Brian Brobbey en Steven Bergwijn (penalty) in de eerste helft al ruim aan de leiding. Ajax kon dat niveau in de tweede helft niet benaderen, maar Sparta kwam tekort voor een result. Arno Verschueren scoorde nog wel namens de Kasteelclub: 2-1. Ajax klimt naar de vijfde plek, maar Go Ahead Eagles kan die zondag weer overnemen tegen FC Utrecht. Sparta staat zevende.

De thuisploeg nam het initiatief, maar het eerste gevaarlijke moment was voor Sparta. Tobias Lauritsen kopte de bal uit een hoekschop via een stuit naar de hoek, Ajax-doelman Diant Ramaj bracht met een knappe reflex redding.

In de achtste minuut opende Ajax de score via een prachtige aanval. Kenneth Taylor legde de bal met een hakje vanaf de achterlijn voor het doel. Brobbey wist op karakteristieke wijze met de rug naar het doel weg te draaien bij vier bewakers en kon binnenschieten: 1-0.

Brian Brobbey zet Ajax vroeg op 1??-0?? na een geweldige hakbal van Kenneth Taylor! ????#ajaspa — ESPN NL (@ESPNnl) December 9, 2023

Ajax bleef de aanval zoeken. Een kopbal van Bergwijn ging in de negentiende minuut rakelings naast. In het laatste deel van de tweede helft kantelde het spelbeeld. Sparta werd sterker en opnieuw gevaarlijk via voorzetten. Tijs Velthuis stond twee keer op de goede plek, maar kreeg de bal beide keren niet op doel gewerkt.

Aan het eind van de eerste helft wist Ajax een tweede goal te maken. Brobbey tikte de bal net weg voor doelman Nick Olij, die de spits van Ajax omver liep. Danny Makkelie gaf een penalty, die door Bergwijn hard binnen werd geknald, ondanks de vingers van Olij die nog aan de bal zaten. Kristian Hlynsson dacht in blessuretijd de 3-0 binnen te lopen, maar een prachtige sliding op de achterlijn van Sparta-verdediger Djevencio van der Kust voorkwam een doelpunt.

Sparta herpakte zich in de rust en kwam in de 55ste minuut terug tot 2-1. Arno Verschueren poeierde de bal uit de stuit van een meter of zestien diagonaal knap binnen. Het spel golfde in de tweede helft vervolgens op en neer, al haalde Ajax lang niet zijn goede niveau van voor rust.

Chuba Akpom, die bij Ajax inviel voor Brobbey, kreeg in de 84ste minuut een kans. De spits controleerde de bal fraai, maar schoot vervolgens recht op Olij. Kort daarna wierp Bart Vriends zich op het allerlaatste moment voor een gevaarlijk schot van Devyne Rensch.

Sparta werd vervolgens gevaarlijk door een mispeer van Josip Sutalo, die half langs de bal maaide. Lauritsen won het duel om de bal van keeper Ramaj, maar kopte naast.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 PSV 15 15 0 0 46 45 2 Feyenoord 15 11 2 2 30 35 3 FC Twente 15 10 3 2 15 33 4 AZ 14 9 3 2 22 30 5 Ajax 15 7 3 5 5 24 6 Go Ahead Eagles 14 6 4 4 5 22 7 Sparta Rotterdam 15 6 3 6 0 21 8 sc Heerenveen 15 6 1 8 -5 19 9 NEC 15 4 6 5 0 18 10 PEC Zwolle 15 5 2 8 -5 17 11 Fortuna Sittard 14 4 4 6 -9 16 12 Excelsior 15 3 7 5 -5 16 13 Heracles Almelo 14 4 3 7 -13 15 14 FC Utrecht 14 3 4 7 -11 13 15 RKC Waalwijk 14 4 1 9 -12 13 16 Almere City FC 14 3 4 7 -18 13 17 Vitesse 14 2 2 10 -22 8 18 FC Volendam 15 2 2 11 -23 8

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties