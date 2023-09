Ajax heeft met Sivert Mannsverk ook elfde zomeraanwinst binnen

Vrijdag, 1 september 2023 om 12:31 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:41

Sivert Mannsverk is de elfde zomeraanwinst van Ajax, zo maken de Amsterdammers via de eigen clubkanalen bekend. De 21-jarige middenvelder heeft een vijfjarig contract in de Johan Cruijff ArenA getekend, tot medio 2028. Volgens Voetbal International betaalt Ajax een transfersom van zes miljoen euro plus bonussen aan Molde FK.

De controleur, die eerder in de belangstelling stond van Feyenoord, groeide in de afgelopen jaren uit tot een belangrijke schakel op het middenveld van Molde. In 2022 werd Mannsverk landskampioen met zijn club, een jaar eerder won hij de Noorse beker. Mannsverk speelde tot dusver 87 officiële wedstrijden voor Molde, waarin hij goed was voor 8 doelpunten en 2 assists.

In de Johan Cruijff ArenA moet Mannsverk de opvolger worden van Edson Álvarez. De Mexicaan vertrok eerder deze transferzomer voor bijna veertig miljoen naar West Ham United. Daarmee hadden de Amsterdammers behoefte aan een nieuwe defensief ingestelde middenvelder, die ze gevonden hebben in de vorm van Mannsverk. De Noors jeugdinternational stond in de zomer van vorig jaar nog in de belangstelling van Feyenoord.

Mannsverk geldt als elfde aanwinst van directeur voetbalzaken Sven Mislintat. Eerder haalde de Duitser Gaston Ávila, Anton Gaaei, Josip Sutalo, Chuba Akpom, Benjamin Tahirovic, Branco van den Boomen, Jakov Medic, Diant Ramaj, Carlos Forbs en Georges Mikautadze naar de Johan Cruijff ArenA. Tot dusver gaf Mislintat net iets meer dan 100 miljoen euro uit aan inkomende transfers. Daartegenover staat de 156,4 miljoen euro die de Duitser overhield aan verkopen.